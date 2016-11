Coface accuse une baisse de 63% de ses résultats opérationnels

Sur les 9 premiers mois de l'année, l'assureur crédit Coface a vu son chiffre d'affaires baisser de 5,4% à 1065,4 millions d'euros, selon un communiqué diffusé ce jeudi soir. Le résultat opérationnel chute de 63%, à 50,3 millions. Le résultat net baisse quant à lui de 80,8%, à 19,4 millions. Au cours du troisième trimestre,Coface a même enregistré une perte de 11,2 millions d'euros au troisième trimestre, notamment creusée par une fraude au sein de sa filiale d'affacturage à l'export Cofacrédit.

Cet élément exceptionnel a coûté 7,8 millions d'euros à Coface, qui détient 36% de cette filiale, majoritairement possédée par Crédit Mutuel. Le groupe n'a fourni aucun détail sur cette fraude.

Selon Xavier Durand, directeur général de Coface, il n'y a là aucune surprise sur les tendances, considérées sur les 9 premiers mois de l'année, comme il le déclare:

« Ces résultats sont en ligne avec les tendances que nous avons exposées en septembre dernier lors de notre journée investisseurs. Le ratio de sinistralité net de réassurance figure dans la fourchette cible que nous avions estimée pour l'année 2016. Dans les marchés émergents - principalement en Amérique Latine et en Asie - la sinistralité reste élevée en attendant que les effets de nos plans d'actions sur les risques se traduisent pleinement dans nos résultats. Coface continue d'ajuster ses politiques de souscription commerciale et de risques dans ces pays. Le résultat opérationnel, légèrement positif ce trimestre, repose sur un ratio de sinistralité stabilisé à 72,4% et un ratio de coûts net de 33,0%.