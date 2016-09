Comptes factices : le PDG de Wells Fargo privé de 41 millions de dollars

Ses excuses devant la commission bancaire du Sénat n'ont pas suffit. Le PDG de Wells Fargo, John Stumpf, devra renoncer à 41 millions de dollars de rémunération en stock-options en raison du scandale des comptes factices, a annoncé mardi le conseil d'administration de la banque.

Extrait de l'audition de John Stumpf devant la commission bancaire du Sénat. Ici, interrogé par la sénatrice démocrate Elizabeth Warren.

Une enquête indépendante sur la vaste fraude, découverte au début du mois, sera également menée en interne pendant laquelle le PDG de la banque américaine devra renoncer à tout salaire, a ajouté le conseil dans un communiqué. M. Stumpf ne percevra par ailleurs pas de bonus en 2016.

"Nous sommes profondément préoccupés par cette affaire et sommes déterminés à garantir que l'ensemble des activités de l'entreprise sont menées avec intégrité, transparence et supervision", a indiqué un des membres du conseil d'administration, Stephen Sanger, cité dans le communiqué.

Aux Etats-Unis, 20% des prêts octroyés par la banque

Entre 2011 et 2016, des employés de Wells Fargo ont ouvert deux millions de comptes fictifs au nom de leurs clients et en leur facturant leurs services afin d'atteindre leurs objectifs commerciaux et toucher des bonus. Dans la foulée, environ 5.300 employés ont été licenciés pour avoir pris part à ces malversations.

La banque, qui octroie un prêt sur cinq aux Etats-Unis, a réglé une amende de 185 millions de dollars pour solder une partie de ce contentieux mais reste visée par une enquête judiciaire. Mis sous pression, John Stumpf a dû présenter ses excuses lors d'une audition la semaine dernière devant des élus du Congrès, dont certains ont réclamé sa démission.

L'ex-patronne de la banque de détail aussi dans le viseur

Le conseil d'administration de la banque n'évoque par explicitement ce scénario dans son communiqué mais indique qu'il prendra toutes les mesures "jugées adéquates" à l'issue de l'enquête interne. L'organe de direction a également privé l'ex-patronne de la banque de détail, Carrie Tolstedt, partie à la retraite en juillet, de 19 millions de dollars de stock-options, indique le communiqué. Elle ne percevra par ailleurs ni bonus ni indemnités de départ.

Wells Fargo, dont le premier actionnaire est le milliardaire Warren Buffett, abrite 40 millions de comptes bancaires ouverts par les particuliers aux Etats-Unis.

(Avec AFP)