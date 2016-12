Gestion d'actifs : le français Amundi devient le 8e mondial

C'est officiel : c'est le français Amundi qui rachète le gestionnaire d'actifs italien Pioneer à la banque Unicredit, pour un montant de 3,54 milliards d'euros. Cette acquisition fera grimper à la huitième place du classement mondial des plus grands asset managers (contre 12e actuellement selon le classement IPE) la filiale du Crédit Agricole, qui est déjà le numéro un européen, avec 1.054 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Pioneer lui en apportera 222 milliards de plus. L'Italie deviendra son deuxième marché.

Augmentation de capital de 1,4 milliard

Cette acquisition sera financée par une augmentation de capital de 1,4 milliard d'euros, qui sera lancée au premier semestre 2017 et que Crédit Agricole SA garantira et souscrira de manière à conserver plus de 66,7% du capital après l'opération. Le solde sera financé par endettement (600 millions) et par 1,5 milliard d'euros de capital excédentaire. L'opération aura un impact négatif sur le ratio de solvabilité CET1 de Crédit Agricole SA compris entre 55 et 85 points de base. Elle aura un effet positif sur le résultat par action de plus de 5%, "en tenant compte des synergies attendues en année pleine et hors coûts de restructuration".

La banque Unicredit indique de son côté qu'elle recevra en plus un dividende extraordinaire de 315 millions d'euros de la part de Pioneer avant la conclusion de la transaction, et qu'elle encaissera une plus-value nette de 2,2 milliards d'euros. La première banque italienne en termes d'actifs, dirigée par le français Jean-Pierre Mustier, précise que la Pologne (Pioneer Pekao) ne fait pas partie de l'accord de cession.

La nouvelle est bien accueillie par les marchés : l'action Amundi gagne 5,5% dans les premiers échanges ce lundi.