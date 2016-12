Nubank, la startup brésilienne qui séduit le gratin des fonds

Aggravation de la récession, destitution en vue du président du Sénat pour détournement de fonds et énièmes soubresauts de l'affaire Petrobras : l'actualité du Brésil n'est pas très engageante pour des investisseurs. Pas de quoi dissuader les plus grands capitaux-risqueurs de la planète qui viennent de participer au tour de table de la startup Nubank, pour 80 millions de dollars, selon le site spécialisé Tech Crunch. Cette levée de fonds est menée par le fonds DST du russe Yuri Milner, investisseur de la première heure dans Facebook, Twitter, Spotify ou Alibaba, et dans d'autres startups de la finance telles que la suédoise Klarna et Lending Club.

Participent aussi au tour de table le fonds de Peter Thiel, l'un des cofondateurs de Paypal, Founders Fund, ainsi que Sequoia Capital, l'un des tout premiers fonds de venture capital créés en Californie, en 1972, le fonds de private equity Tiger Global, qui est aussi actionnaire de Fintech comme Credit Karma et Avant, mais également d'Airbnb, et du fonds QED Investors, spécialisé dans les Fintech et Assurtech. Ils étaient tous déjà de la partie lors de la précédente levée de fonds d'un même montant en janvier dernier. La valorisation, qui était à l'époque de 500 millions de dollars, n'aurait toutefois pas grimpé jusqu'au seuil symbolique du milliard pour en faire une "licorne".

Dépenses en temps réel, tchat et émojis

Pourquoi ce soudain intérêt pour le Brésil ? Le fondateur de Nubank, David Velez, est un ancien associé de Sequoia Capital, diplômé de Stanford, ancien analyste chez Goldman Sachs et Morgan Stanley. D'origine colombienne, au Brésil pour affaires, il avait été sidéré par l'inefficacité du système bancaire du pays, les tarifs élevés et la tonne de paperasse, a-t-il récemment confié au CEO Summit, rapporte le journal Negocios. Il a fondé en 2013 Nubank qui se présente comme une banque "nouvelle génération", ou néobanque comme on dit dans le milieu, et affirme employer 350 ingénieurs dans la région de São Paulo, selon son profil LinkedIn. Ce serait aujourd'hui la plus grosse fintech brésilienne.

Nubank a lancé en septembre 2014 une application (iPhone, Android, Windows) et une carte de crédit entièrement gratuite (une MasterCard, accordée après scoring du profil du consommateur) et "contrôlée par mobile". Une offre "100% digitale" conçue spécifiquement pour un usage sur smartphone, avec une touche de culture des réseaux sociaux : les utilisateurs sont notifiés de chaque transaction (sur leur téléphone ou leur montre connectée), reçoivent leurs relevés par mail, et peuvent surveiller leurs dépenses en temps réel, modifier l'intitulé de la facture (nom du restaurant par exemple) ou ajouter un émoji (si le lieu leur a plu ou pas).

Tout est axé sur le "selfcare" ou "self-banking": le client se débrouille tout seul, classe ses dépenses par catégorie à hashtag, et en cas de souci, les discussions se font par tchat avec un conseiller. Nubank promet de la transparence, du zéro papier et du zéro frais (sauf sur les retraits et achats à l'international), "pour de vrai".

"La bureaucratie coûte de l'argent. Nous sommes tellement efficaces que vous n'avez pas à payer de frais" assure Nubank.

Nubank ne cache pas à ses clients comment elle gagne (un peu) d'argent : elle perçoit une "petite" commission (1,5%) du commerçant à chaque achat, ou bien des intérêts si le solde est débiteur (à un taux de crédit renouvelable allant de 2,75% à 14% !). Et la formule semble séduire, pas seulement les investisseurs : le fondateur affirme que 7 millions de Brésiliens ont déposé une demande de carte (elles ne sont pas toutes acceptées) et que 500.000 autres figurent sa liste d'attente. Environ 75 millions d'achats auraient été réalisés avec une de ses cartes.

