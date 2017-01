Canon accuse une chute de 30% de son chiffre d'affaires en 2016

Le groupe japonais, premier fabricant mondial d'imprimantes et d'appareils photo a déploré ce mardi 31 janvier une chute de 31% de son bénéfice net en 2016. La demande d'appareils photo, d'imprimantes et de photocopieuses se tasse avec l'essor des smartphones et des médias numériques. Il espère un rebond de 13% cette année grâce à une diversification accentuée de ses activités.

Ralentissement des pays en développement

Ce grand nom de la photo, qui avait été contraint d'abaisser par trois fois ses estimations annuelles, a blâmé tout au long de l'exercice un "ralentissement économique prolongé sur les marchés en développement et les effets des variations des cours des monnaies", en l'occurrence une remontée du yen face au dollar et à l'euro.

"Les ventes d'imprimantes/copieurs couleur ont été plutôt bonnes, mais celles de modèles monochromes tendent à se contracter en raison du ralentissement prolongé dans les pays émergents".

Canon a aussi souligné avoir pâti de l'arrêt de lignes de production de composants pour appareils photo dans la préfecture de Kumamoto (sud-ouest) touchée par de violents séismes au printemps. Une usine de capteurs de Sony a notamment été arrêtée pendant des mois et a ralenti l'assemblage d'appareils photo de la plupart des fabricants.

Cette déconvenue, accentuée par la baisse tendancielle de la demande de modèles compacts, n'a pu être totalement compensée dans les comptes de Canon par la bonne tenue des ventes de boîtiers à objectifs interchangeables portées par des nouveautés bien accueillies.

Des perspectives plus réjouissantes

En 2017, Canon espère une stabilité d'ensemble sur son activité de bureautique, ne s'attend pas à un rebond sur les modèles compacts d'appareils photo, mais table sur des besoins encore grandissants d'équipements provenant des fabricants d'écrans et composants.

Il table aussi sur l'apport d'activités récemment acquises ou élargies, dont la division d'appareils médicaux de Toshiba. La division médicale qui fabrique des scanners à rayons X et des appareils d'examen oculaire, a été acquise pour 5,8 milliards de dollars (5,42 milliards d'euros) et s'inscrit dans la stratégie de diversification de Canon.

Prenant en compte des taux de change redevenus plus favorables depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis, il vise pour cette année un bénéfice net de 170 milliards (+13%), un gain d'exploitation de 255 milliards (+11%) et un chiffre d'affaires de 4.000 yens (+17%).

(Avec AFP et Reuters)