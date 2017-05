Etats-Unis : Space X lance son premier satellite militaire

Une victoire pour Elon Musk. Lundi 1er mai, à à 7h15 (13h15 en France), une fusée Falcon 9 de la société aérospatiale américaine SpaceX a quitté le complexe de Cap Canaveral en Floride, pour placer en orbite un satellite du bureau national de reconnaissance (National Reconnaissance Office, NRO), une agence du département américain de la Défense spécialisée dans la surveillance spatiale. La fusée a décollé du centre de l'US Air Force, situé au sud de celui exploité par la Nasa, un jour plus tard que prévu.

Le cargo est connu simplement sous l'appellation NROL-76. Aucun détail n'a été divulgué sur le contenu en raison de sa classification secret-défense.

Des poursuites contre le monopole de United Launch Alliance

Le NRO s'est attaché les services du lanceur SpaceX via un contrat avec Ball Aerospace, constructeur de satellites et d'instruments spatiaux, basé dans le Colorado. Or SpaceX tente depuis des années de briser le monopole sur les lancements à caractère militaire détenu par United Launch Alliance, partenariat de Lockheed Martin et de Boeing. La société avait même engagé des poursuites judiciaires contre l'armée de l'air américaine en 2014, qui avaient ensuite été abandonnées lorsque l'US Air Force s'était montrée ouverte à des appels d'offre. SpaceX a depuis remporté deux autres contrats de lancement pour l'armée de l'Air américaine, pour des satellites GPS en 2018 et 2019.

Le premier étage de la fusée récupéré

SpaceX, qui en est au cinquième lancement sur la vingtaine prévue cette année, a donc réussi son 34e tir lundi. Le tir était prévu à l'origine dimanche, mais il avait été décalé quelques secondes à peine avant le décollage en raison d'un "problème de capteur", avait expliqué la société du milliardaire Elon Musk. Cet équipement a été remplacé.

Une dizaine de minutes après le lancement, le premier étage de la fusée s'est posé en position verticale à Cap Canaveral. C'est la quatrième fois que SpaceX parvient à récupérer cette partie de Falcon 9 sur la terre ferme. Lors d'une retransmission en direct sur son site internet, la société a commenté: