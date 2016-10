Quand Airbus et Qatar Airways se chamaillent sur l'A350...sans parler de la même chose

C'est une sorte de «démenti » ou de « précision » qu'a voulu apporter Airbus en réaction aux propos du directeur général de Qatar Airways, Akbar al-Baker rapportés par les agences Reuters et Bloomberg jeudi, lequel soupçonnait hier l'avionneur de ne pas être en mesure de lui livrer les 12 appareils prévus cette année. Mais sans le dire vraiment pour ne pas froisser l'un de ses meilleurs clients.

Toutes livraisons prévues en 2016 seront honorées

Citant un « proche du dossier » une dépêche AFP indique que la compagnie du Golfe devrait recevoir la totalité des 7 A350 qui étaient prévus en 2016, et non 12 douze comme l'affirmait Akbar al-Baker. Quatre ont déjà était livrés, un cinquième est sur le point de l'être et les deux derniers prévus le seront d'ici à fin décembre. Ces appareils s'ajouteront aux 11 A350 déjà en exploitation au sein de la compagnie.

Cette différence de 5 avions interpelle. Comment un directeur général aussi pointu et rigoureux qu'Akbar Al Baker peut-il ne pas savoir sur le bout des doigts le nombre exact d'avions qu'il est censé recevoir au cours des deux prochains mois ? S'est-il trompé volontairement pour envoyer une nouvelle pique à Airbus comme il aime si bien le faire ? Là aussi, difficile d'imaginer Akbar Al Baker se prêter à tel exercice.

Année calendaire contre année Iata

En fait, il est à craindre que les deux protagonistes ne parlent tout simplement pas de la...même chose. En effet, Airbus parle en année calendaire (janvier-décembre) quand Qatar Airways semble évoquer l'année Iata (1er avril-31 mars) qui, à l'instar d'un certain nombre de compagnies aériennes, correspond à leur exercice financier.

Car effectivement le fameux « proche du dossier » cité par l'agence de presse explique bien que Qatar Airways doit prendre possession de 5 autres A350 au premier semestre 2017. Auquel cas, si ces avions étaient initialement prévus entre janvier et fin mars (le dernier trimestre de l'exercice 2016-2017 de la compagnie), on peut comprendre les doutes d'Akbar al Baker sur la réception de ces 5 A350 dans les temps.

De son côté, Airbus a eu raison d'apporter cette précision. Les propos du patron de la compagnie du Golfe décrédibilisaient ceux de la direction d'Airbus Group sur le maintien de l'objectif de livraisons de l'A350 pour 2016. Airbus vise en effet 50 livraisons cette année. 27 ont été livrés.