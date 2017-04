Renault : les recettes s'envolent de 25% au premier trimestre

A périmètre constant ou non, Renault est en pleine forme. Le chiffre d'affaires du groupe automobile français est ressorti en hausse de 25,2% au premier trimestre à 13,13 milliards d'euros. Il est vrai que l'entreprise a récemment consolidé Avtovaz sa filiale russe fabricante de la Lada. Mais même sans cela, le chiffre d'affaires progresse tout de même de 19,7% à 12,56 milliards d'euros.

Effets de change et mix-produit

Cette performance est due en grande partie par la bonne tenue des ventes. Le groupe a vendu 873.678 voitures sur les trois premiers mois de l'année, soit une hausse de 15,8%. Le mix-produit (la part des hautes finitions) permet d'augmenter les recettes de manière plus que proportionnelles à celles des volumes, et impacte le chiffre d'affaires à hauteur de 2,4 points. Renault jouit d'une gamme extrêmement jeune ce qui pousse les clients à opter pour les finitions les plus hautes. Enfin, Renault a profité positivement des effets de change (+1,3 point).

Avtovaz contribue également à cette dynamique. La filiale russe ne se contente pas d'intégrer les comptes de Renault, il affiche une hausse de 20% de ses ventes après plusieurs années de vaches maigres sous la pression d'un marché russe dont les immatriculations se sont effondrées depuis 2014.

Renault a confirmé ses objectifs pour l'année 2017, à savoir, augmenter son chiffre d'affaires hors Avtovaz, accroître sa marge opérationnelle et générer un free cash-flow opérationnel de sa branche automobile positif.