Le laboratoire américain Gilead Sciences rachète Kite Pharma

Gilead Sciences, laboratoire américain fabricant du traitement préventif contre le sida Truvada, devrait acquérir le pionner des thérapies géniques contre le cancer, Kite Pharma. L'opération a eu lieu dans le cadre d'une offre publique d'achat (OPA) de 11,9 milliards de dollars (soit 10 milliards d'euros) expliquent les deux sociétés dans un communiqué, ce lundi.

Avec ce rachat, Gilead Sciences espère diversifier ses sources de revenus. Le groupe a relevé ses prévisions annuelles après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre bien qu'il connaisse un recul des ventes de ses traitements vedettes contre l'hépatite C. Ceci est dû, notamment, à une concurrence devenue plus âpre et à une réduction du nombre de patients susceptibles de pouvoir être traités par ces médicaments.

Date butoir : le quatrième trimestre 2017

L'opération a été approuvée par les conseils d'administration des deux entreprises et devrait être bouclée au quatrième trimestre de cette année. Dans le détail, Gilead Sciences a proposé 180 dollars par action de Kite Pharma, soit une prime de 29,4% par rapport au cours de clôture vendredi.

La biotech américaine prévoit de financer ce rachat en partie sur des fonds propres ainsi que grâce à de la dette bancaire et des obligations "senior non assorties" de sûretés (senior unsecured notes).

Repères

Kite Pharma est l'un des leaders mondiaux d'une thérapie cellulaire émergente contre le cancer appelée "CAR-T". Cette technologie consiste à reprogrammer génétiquement des cellules de défense immunitaire d'un patient afin de leur permettre de détecter et de tuer des cellules cancéreuses. Une thérapie qui, si elle est homologuée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine, pourrait coûter jusqu'à 500.000 dollars, selon les analystes.

(avec agences)