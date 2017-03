Le salaire du PDG de Total a augmenté de 25% l'an dernier

La rémunération du PDG de Total Patrick Pouyanné a été augmentée de 24,5% au titre de l'exercice 2016 pour atteindre 3,8 millions d'euros contre 3,05 millions l'année précédente, d'après les chiffres contenus dans le rapport annuel du groupe pétrolier publié vendredi.

Des bénéfices plus importants que les concurrents

En incluant les 60.000 actions "de performance" attribuées au dirigeant en 2016, Patrick Pouyanné a bénéficié d'une rémunération globale atteignant 6,4 millions d'euros (contre 4,8 millions en 2015).

L'entreprise, qui affiche la plus grosse capitalisation boursière en France, a dégagé en 2016 des bénéfices plus importants que la plupart de ses concurrents et relevé son dividende. A titre de comparaison, le PDG du plus important concurrent de Total en Europe, Royal Dutch Shell, Ben Van Beurden, a vu sa rémunération augmenter de 60% à 8,263 millions d'euros.

