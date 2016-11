États-Unis : les élections ont "coûté" près d'un milliard de dollars aux e-commerçants

Pendant les élections, la vie continue mais les débats prennent parfois tellement de place dans le quotidien que l'on en oublie le reste. C'est ce qu'il s'est passé aux États-Unis où les Américains ont nettement réduit leurs achats en ligne, dépensant 800 millions de dollars de moins que prévu, lors des deux premières semaines de novembre, selon des données publiées par Adobe Digital Insights jeudi 17 novembre.

"Les données montrent qu'il y a un impact négatif de l'élection sur les dépenses des consommateurs [...]. La baisse la plus importante est survenue après l'élection, et la croissance total des ventes a ralenti à 1,35% d'une année à l'autre", soit la plus faible croissance depuis qu'Adobe a mis en place cette statistique, explique le communiqué.