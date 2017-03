Air France et le SNPL Air France trouvent un accord sur Transavia

Vers la fin du malaise chez Transavia, la filiale à bas coûts d'Air France ? On n'en est pas encore là, mais les choses avancent. Du moins du côté d'Air France. Alors que la tension était à son comble en fin d'année dernière avec, sur fond de divergences entre les bureaux du SNPL d'Air France et de Transavia, la demande des copilotes d'Air France détachés chez Transavia d'être rémunérés de manière équivalente à celle des copilotes d'A320 d'Air France, ce dossier explosif, qui avait provoqué une grève pendant les fêtes de Noël, a franchi une étape très importante.

Hausse de rémunération

Deux des quatre acteurs majeurs de ce dossier, le SNPL Air France et la direction d'Air France, ont signé hier un accord actant une hausse de rémunération des copilotes de Transavia pour les aligner sur ceux d'Air France sur A320. La hausse de rémunération s'élèverait pour certains copilotes à 36%.

Un surcoût pour la compagnie de plus de 5 millions d'euros, qui serait compensé, selon Emmanuel Mistrali, porte-parole du SNPL Air France, par plusieurs mesures destinées à améliorer la performance de la compagnie. Des accords de partage de codes sur des lignes de Transavia sont notamment prévus, ainsi qu'un accord sur le programme de fidélisation d'Air France, permettant aux clients d'utiliser des miles sur Transavia.

Censé s'arrêter fin mai, l'accord sur les lignes pouvant être desservies par les deux compagnies (Pairs-Vérone, Paris-Amsterdam et Lyon-Turin) a été prolongé et Paris-Beyrouth pourrait être ajoutée. Par ailleurs, la possibilité pour les copilotes détachés de rester chez Transavia au-delà de 4 ans permettra d'économiser des qualifications sur A320.

Que fera le SNPL Transavia?

Pour autant, pour que cet accord soit signé, il faut qu'il obtienne l'accord de la direction de Transavia et de celui du SNPL Transavia. Ce qui n'est pas forcément gagné concernant ce dernier. Lui, qui s'élève depuis des années contre l'ingérence du SNPL Air France dans les affaires de Transavia, n'a pas été associé aux négociations.

En décembre, le bureau Transavia avait dénoncé l'avenant n°14 de l'accord collectif pilotes chez Transavia. Ce dernier concrétisait, au sein de la filiale low-cost, les conditions de détachement des pilotes d'Air France définies dans un accord quadripartite signé par les directions d'Air France et de Transavia et les bureaux Air France et Transavia du SNPL en décembre 2014. Dans un tract, le SNPL Transavia estimait que "les pilotes de Transavia continuaient à subir les conséquences des iniquités générées par la signature de ces accords".