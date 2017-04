Autopartage : TravelCar avale son concurrent Tripndrive

La plateforme française d'autopartage TravelCar a annoncé mardi avoir racheté son concurrent Tripndrive pour poursuivre son développement à l'échelle internationale. Cette acquisition, la deuxième après la reprise de Carnomise en novembre 2015, "vient renforcer la base de clients et les effectifs", souligne TravelCar dans un communiqué. En intégrant les huit collaborateurs de Tripndrive, TravelCar comptera désormais une soixantaine d'employés.

Ouverture de ses services à Los Angeles et San Francisco

La plateforme, qui ambitionne de devenir "un champion mondial" du secteur, "élargit son maillage, notamment avec les partenariats hôtels et opérateurs de parking", selon le communiqué. Créée en 2012, la société, baptisée TravelerCar jusqu'au début 2017, revendique un réseau de 200 agences et 350.000 utilisateurs dans 13 pays de l'Union européenne.

L'entreprise, qui compte parmi ses actionnaires le groupe automobile PSA et l'assureur Maif, s'apprête à ouvrir son service aux aéroports californiens de Los Angeles et San Francisco. Plutôt que de payer le parking aux gares et aux aéroports, la société propose de mettre en location sa voiture lors de ses déplacements, le véhicule étant alors assuré et cette location rémunérée.

(Avec AFP)