Visite de Poutine reportée : comment parler aux Russes ?

En réponse aux hésitations du président François Hollande à recevoir son homologue russe sur le sol français, le Kremlin a annoncé ce mardi 11 octobre que Vladimir Poutine ne se rendrait finalement pas à l'inauguration d'une nouvelle cathédrale orthodoxe russe à Paris le 19 octobre 2016. Ce « NIET » s'ajoute au récent véto de la Russie au projet français de résolution à l'ONU visant à mettre fin aux bombardements en Syrie. La France devrait-elle continuer à bouder Poutine ou mettre ses différends de côté afin d'entamer un dialogue ?

Pour en parler, le journaliste Nicolas Hénin, la journaliste et spécialiste de l'Europe orientale Annie Daubenton, et le député Les Républicains et secrétaire du groupe d'amitié France-Russie Nicolas Dhuicq.