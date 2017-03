Le mot de la semaine : Blockchain

pour Blockchain (chaîne de blocs en français, peu usité). C'est une technologie de stockage et de transmission d'informations. Des ordinateurs (baptisés « mineurs ») appartenant au réseau vérifient la provenance de l'échange d'information et sa validité. L'échange est ensuite sauvegardé sur un réseau global, infalsifiable et non supprimable car scellé par des nœuds. La "blockchain" a le potentiel pour remplacer la plupart des « tiers de confiance » centralisés et initier la plus grande révolution sociétale depuis la création d'Internet.

