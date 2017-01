Portrait du mois : Hervé Domas ou l’art de rendre des déchets sexy

Il a le sens de la formule. « Nous sommes la seule PME qui veut voir baisser son chiffre d'affaires ! » déclare en plaisantant Hervé Domas, le directeur général d'Aliapur, une société de recyclage de pneus, basée à Lyon. Créée en 2003 par les cinq principaux manufacturiers mondiaux de pneus, à la suite d'une directive européenne sur la responsabilité élargie du producteur, Aliapur (et sa quarantaine de salariés) a effectivement pour ambition de réduire le coût du recyclage des pneus. De 2,20 euros à sa création, le coût par pneu de véhicule de tourisme a été ramené à 1,25 euro actuellement. Pas question pour Hervé Domas de s'attribuer tous les mérites. Il ne dirige, à 52 ans, la société que depuis deux ans. Pas question non plus de...

