Trouver ses premiers locaux

Les statuts sont déposés et l'étude de marché réalisée. Place au concret ! Il est temps de trouver où emménager. Pour recevoir ses premiers partenaires commerciaux et installer, le cas échéant, ses premiers salariés, une jeune société doit en effet trouver un lieu adapté.

Pour ses premiers locaux, plusieurs solutions s'offrent à une jeune pousse. La plus évidente est bien sûr la location classique. Dans ce cas, il est possible de négocier avec le bailleur le droit de trouver un remplaçant si l'on souhaite quitter les locaux avant les échéances classiques de bail, qui s'étalent sur 3 à 9 ans. Mais les fondateurs d'une jeune pousse peuvent aussi choisir la sous-location à d'autres sociétés plus matures. C'est une pratique observée en...

