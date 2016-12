Veo-labs invente le boîtier de streaming vidéo intelligent

Veo-labs a été créée en 2010 en tant que société de services informatiques pour le développement de logiciels Linux et Web. Mais, rapidement, Dominique Villotte, président de la startup de Rennes (Ille-et-Vilaine) et co-fondateur avec Dominique Henninot, décide de « créer une activité produits pour pouvoir recruter et attirer les meilleurs ingénieurs ». Avec succès, puisqu'aujourd'hui les 21 employés sont tous des ingénieurs. Cette équipe a mis au point la Veobox, un petit boîtier qui permet la captation et la restitution d'événements sur le Web au format rich média.

Digitaliser l'enseignement

« Cette technique permet de proposer une vidéo et des documents de type Powerpoint en même temps. Vous pouvez donc visionner l'événement avec la...

