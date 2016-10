Apple ouvre un deuxième centre de R&D en Chine

Ce mercredi, le Shenzhen Economic Daily rapporte que, lors d'un récent déplacement à Shenzhen, Tim Cook, le directeur général d'Apple, a annoncé qu'il allait ouvrir un centre de recherche-développement dans la métropole industrielle, celle-là même où opère son principal sous-traitant, Foxconn.

Dans un communiqué par email reçu par Reuters, le porte-parole Josh Rosenstock, a précisé:

"Nous sommes heureux d'ouvrir un nouveau centre de recherche et développement ici l'année prochaine, ceci afin que nos équipes d'ingénieurs travaillent de manière encore plus étroite et collaborative avec nos partenaires industriels."