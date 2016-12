En cédant 24 data centers, Verizon confirme son recentrage stratégique

Commentant l’opération, Lowell McAdam, le PDG de Verizon, a estimé, d’après l’AFP, que les data centers seront « dans de meilleures mains […] avec Equinix ». (Crédits : © Mike Blake / Reuters)

L’opérateur américain vend 24 de ses centres de données à son compatriote Equinix pour 3,6 milliards de dollars. Le géant du mobile confirme ainsi son souhait de se recentrer sur son cœur de métier et d’autres activités plus stratégiques à ses yeux, comme la vidéo et la publicité en ligne.