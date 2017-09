L’innovation, pilier de la stratégie de croissance du FC Barcelone ?

L'innovation technologique comme axe principal de développement. Cela peut paraître farfelu comme stratégie de croissance pour un club de football. C'est pourtant l'une des pistes qui est actuellement creusée par le FC Barcelone pour favoriser son développement économique.

Après avoir mis en place son incubateur, le Barça Innovation Hub, le club catalan a annoncé hier la signature d'un partenariat de trois ans avec GSMA, organisateur de salons à dimension mondiale concernant l'innovation technologique et les mobiles. GSMA est notamment l'organisateur du Mobile World Congress, qui se déroule chaque année à Barcelone.

Via ce partenariat, les deux parties ont prévu de collaborer ensemble dans les domaines du Big Data, de l'Internet des objets, de l'authentification mobile ou encore dans les réseaux du futur. Un partenariat qui devrait permettre au FC Barcelone de cibler et d'intégrer plus facilement de nouvelles technologies permettant d'optimiser ses activités.

« Clairement, le FC Barcelone est reconnu globalement pour son excellence dans le monde du football et le club étend ce leadership à travers l'utilisation de technologies mobiles innovantes [...] GSMA est impatient de collaborer avec le FC Barcelone. Les bénéfices de ce partenariat profiteront à la ville et à la région, renforçant un peu plus le statut de Barcelone en tant que capitale mondiale du mobile », a ainsi indiqué John Hoffman, CEO de GSMA Ltd.

« GSMA et l'industrie mobile ont eu un tel impact positif sur Barcelone au cours des 12 dernières années. Notre ville organise désormais chaque année le World Mobile Congress et nous sommes heureux de construire ce partenariat sur des fondations aussi solides. Les initiatives que nous explorerons ensemble nous aideront à optimiser l'expérience fan », a alors ajouté Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone.

FC Barcelone : une stratégie destinée au marché américain ?

Outre les contacts apportés par GSMA qui faciliteront les travaux de R&D menés par le FC Barcelone, cet accord permettra également au club catalan de mieux communiquer concernant sa stratégie d'innovation. D'ailleurs, le club catalan participera aux différents salons organisés par GSMA, dont notamment au Mobile World Congress, afin d'évoquer l'avancée des travaux du Barça Innovation Hub.

La concrétisation de ce partenariat intervient seulement quelques semaines après avoir annoncé l'organisation de la prochaine édition du Forum International sur le sport d'élite, mis en place tous les deux ans par l'Association des Centres de Performance Sportive (ASPC). L'édition 2019 se déroulera donc au Camp Nou et sera couplée au congrès annuel sur la performance sportive organisé chaque année par le FC Barcelone. Une fusion des deux événements qui permettra au club catalan de réunir davantage de scientifiques et d'experts menant des travaux de recherches sur la performance sportive de haut niveau.

Petit à petit, via de telles initiatives, le FC Barcelone étend ses réseaux dans l'univers de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, afin de moderniser ses propres activités, tant sur le plan sportif qu'économique.

Une stratégie qui doit également permettre au FC Barcelone de conquérir de nouvelles régions dans sa stratégie d'internationalisation. Les Etats-Unis sont particulièrement ciblés par le club catalan. D'ailleurs, le partenariat noué avec GSMA a été annoncé à l'occasion du Mobile World Congress America qui se déroule actuellement à... San Francisco !

