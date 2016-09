Microsoft espÃ¨rer "rÃ©gler" le problÃ¨me du cancer qu'il compare Ã  un virus informatique

Microsoft veut devenir l'entreprise qui saura comment détruire le cancer. Mardi 20 septembre, le géant américain a annoncé que ses chercheurs travaillent sur une intelligence artificielle capable de cibler les cellules cancéreuses et espèrent être capables ensuite de soigner la maladie.

Le géant informatique, qui compare le cancer à un virus informatique, veut caractériser le "code" de la maladie pour comprendre comment celle-ci se développe. En clair, la société cherche à découvrir comment "reprogrammer les cellules cancéreuses" pour n'avoir que des cellules saines, soit programmer la biologie comme on programme un ordinateur.

Microsoft veut aller plus loin qu'IBM

Microsoft prévoit donc se lancer dans l'analyse de données sur le cancer, dont il existe plus de 200 formes différentes, un domaine déjà largement occupé par son concurrent IBM. Ce dernier a lancé son système de machine learning (apprentissage par le biais de statistiques) baptisé Watson Oncology.

Ce programme, qui s'appuie sur le supercalculateur Watson, est un outil de décision pour les professionnels de santé. Il permet via des millions de données issues d'études oncologiques cliniques et des analyses d'ADN de déterminer des soins personnalisés pour les patients. En août dernier, Watson est parvenu à détecter un cancer rare. Google s'est également lancé dans l'oncologie et l'aide à la décision.

En retard dans le domaine de la santé, Microsoft veut aller plus loin qu'IBM,. La société fondée par Bill Gates veut "régler le problème du cancer" et se donne les dix prochaines années pour y parvenir. Difficile de voir précisément de quelle façon Microsoft compte y parvenir, le groupe ayant fourni peu d'éléments scientifiques concrets.

La technique existante qui pourrait se rapprocher le plus de ce que Microsoft appelle la reprogrammation des cellules malades est celle du CRISPR. Cette méthode consiste à couper une partie de l'ADN et remplacer le ou les gènes qui font défaut par un autre gène, ou à les modifier. La Chine a annoncé en juillet qu'elle l'expérimentera pour soigner des patients atteints de cancers du poumon.