Télécoms : la guerre des promos de Noël

Les dégriffes, c'est maintenant. Comme de coutume, les grands opérateurs français sont sur le pied de guerre un mois avant Noël. Dans un secteur aussi mature qu'ultra-concurrentiel, les Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom ont lancé nombre de promotions sur leurs offres Internet fixe et de téléphonie mobile pour étoffer leurs parcs de clients. Une guéguerre où chacun s'observe, se toise, sans hésiter à modifier ses offres à toute vitesse lorsqu'un concurrent a l'indélicatesse de se montrer trop agressif.

En témoigne la dernière passe d'arme entre les ennemis de toujours : Free et Bouygues Telecom. Ce jeudi, l'opérateur de Xavier Niel a cassé le prix de son forfait mobile avec appels illimités et 50 gigas de données. Normalement proposé à 19,99 euros par mois (15,99 euros pour les abonnés Freebox), celui-ci est disponible à 2,99 euros pendant un an sur vente-privée.com. Une manœuvre qui a agacé les troupes de Martin Bouygues, qui misait depuis 10 jours sur un forfait promotionnel B&You à 4,99 euros pendant un an avec 10 gigas de données. Bouygues Telecom a ainsi répliqué avec une nouvelle dégriffe, via un forfait comprenant 20 gigas à 3,99 euros pendant un an.

Des dégriffes pour pousser le très haut débit

La concurrence, elle, n'est pas en reste. Sosh, la marque low cost d'Orange, a sorti un forfait mobile tout illimité avec 10 gigas de données pour 9,99 euros par mois pendant un an - au lieu des 24,99 euros pratiqués en temps normal. Chez Red (SFR), l'offre mobile illimitée reste au même prix (10 euros), mais passe de 1 à 20 gigas.

Dans l'Internet fixe aussi, les promos vont bon train. Chez Orange, l'offre « Zen Fibre » passe à 19,99 euros par mois pendant un an, au lieu de 38,99 euros. Il faut toutefois rajouter 3 euros par mois pour la location de la box. Sur son site, l'opérateur historique a dégainé plusieurs offres pour inciter les Français à passer au très haut débit. Ainsi, pour toute « Livebox Fibre » ou « Open Fibre » souscrite d'ici à la fin du mois, l'opérateur rembourse à hauteur de 500 euros un téléviseur Samsung.

SFR s'est également associé au géant high tech sud-coréen. Jusqu'à dimanche, l'opérateur au carré rouge offre un téléviseur HD pour toute souscription à sa box « Fibre Power ». Via sa marque Red, SFR casse aussi le prix de la fibre (9,99 euros par mois pendant un an, au lieu de 19,99 euros). Idem chez Bouygues Telecom, qui solde sa box très haut débit Miami à 14,99 euros par mois pendant un an, avant de repasser après à 26,99 euros mensuels.