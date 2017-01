Bouygues lance une box 4G pour les zones peu denses

Pour couvrir les zones peu denses de France - qui représentent 18% de la population et 63% du territoire, et qui sont essentiellement rurales - Bouygues dégaine une nouvelle arme. L'opérateur a présenté vendredi une nouvelle offre de connexion internet fixe très haut débit qui s'appuiera sur le réseau mobile 4G de l'opérateur. Elle sera disponible là où la 4G de Bouygues est de qualité suffisante.

Cette nouvelle "box" sera disponible à 29,90 euros par mois plus 3 euros de frais de location, et permettra d'avoir une connexion internet à domicile entre 30 et 40 Mbit/s (mégabits par seconde), sans limite d'usage. "La fibre prendra le relais dans certaines portions du territoire mais le temps qu'elle arrive, il nous faut proposer quelque chose de différent" afin de répondre à la demande de haut débit et très haut débit fixe a expliqué Olivier Roussat, PDG de l'opérateur.

7 millions de foyers éligibles

Le directeur de la mission France très haut débit, Antoine Darodes, qui coordonne le plan de couverture du territoire en très haut débit fixe à l'horizon 2022, a rappelé que "15% des prises dans les zones peu denses seront connectées en technologies non filaires, qu'il s'agisse de la 4G ou du satellite." "L'idéal reste le FTTH (la fibre jusqu'au domicile, NDLR) mais dans les zones rurales, cela ne concernera que 50% des prises, le reste se fera sur d'autres technologies, du fait du coût du raccordement", a ajouté M. Darodes.

Pour l'heure, 7 millions de foyers sont éligibles à cette nouvelle offre, qui concernera potentiellement 10 millions de foyers avant la fin de l'année. Le gouvernement a lancé en 2013 un vaste programme de couverture totale du territoire national en très haut débit fixe à l'horizon 2022, via des financements privés et publics en fonction des zones de densité.

Dans les zones rurales, la couverture très haut débit doit se faire via des réseaux d'initiative publique (RIP) qui sont pilotés par les collectivités locales, régions ou départements selon les territoires et concerneront 16 millions de prises.

(Avec AFP)