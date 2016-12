Vivendi passe le cap des 25% dans Ubisoft

Malgré l'opposition de la direction d'Ubisoft, Vincent Bolloré poursuit son offensive. Vivendi a porté à plus de 25% sa part dans l'éditeur de jeux vidéo, contre un peu plus de 24% au dernier comptage, a annoncé mercredi le groupe de médias dans un communiqué. Vivendi a précisé détenir à la date du 7 décembre 25, 15% du capital et 22,92% des droits de vote d'Ubisoft, suite à l'acquisition d'actions sur le marché.

Vivendi a lancé en octobre 2015 une double offensive sur les deux éditeurs de jeux vidéo fondés par les frères Guillemot, Ubisoft et Gameloft, attiré par des synergies possibles avec Canal+ et ses autres filiales. Le sort de Gameloft avait été vite réglé après une offre publique d'achat (OPA) hostile, qui a permis à Vivendi de s'emparer de l'éditeur de jeux pour mobiles en juin.

Pas d'OPA en vue

Dans son communiqué, Vivendi répète ne pas envisager de "déposer une offre publique sur Ubisoft, ni d'en acquérir le contrôle".

Il indique en revanche envisager de "poursuivre ses achats en fonction des conditions de marché" et continuer "de souhaiter une recomposition du conseil d'administration d'Ubisoft en vue, notamment, d'y obtenir une représentation cohérente avec sa position actionnariale".

