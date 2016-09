Pouvez-vous devenir un pro de l’épargne grâce à Internet ?

Avouez que vous ne vous étiez même pas posé la question. Mais pourtant, il existe des outils numériques pour maîtriser l'épargne, les placements et l'investissement. La compagnie d'assurance GMF a lancé, au printemps 2016, son premier "Mooc" (Massive Open Online Course, c'est-à-dire un cours public dispensé via internet) consacré à l'épargne. La deuxième session de ce Mooc intitulé "J'assure en Mooc", a été lancée début septembre.

Au menu, trois séquences, une introductive sur les différents produits d'épargne (livrets, PEL, PERP, assurance-vie), un focus sur l'assurance vie et un zoom sur les unités de compte pour finir. En fin de compte, le MOOC tourne donc principalement autour de l'assurance-vie, la moitié de la partie 1 et les deux autres parties lui étant intégralement consacrées. Cette dominance place donc directement J'assure-en-mooc.fr en concurrence avec la Linxea Academy, lancée début septembre, qui ne traite que de l'assurance-vie pour l'instant (c'est dans ce placement que Linxea est spécialisé depuis plus de quinze ans).

"Pédagogie inversée" contre apprentissage classique

C'est dans la démarche pédagogique que les deux plateformes diffèrent. Linxea recourt à la pédagogie inversée, en commençant par la partie ludique, le quiz, distillant ainsi ses leçons au moment de la correction. Elle offre ensuite la possibilité à l'utilisateur d'aller plus loin, à la fin du questionnaire, en approfondissant au moyen d'une vidéo ou d'un cours en PDF, plus détaillé.

L'approche du Mooc de la GMF est totalement opposée: chaque séquence débute par une série de trois vidéos, chacune sur un thème bien précis, puis fini par un test de connaissances. Des "ressources complémentaires" sont également proposées, mais elles se limitent pour l'instant aux scripts de vidéos.

Quel que soit l'outil que vous choisirez pour faire ou parfaire vos connaissances en matière d'épargne et de placements, gardez bien à l'esprit que ces deux outils sont proposés par des acteurs directement impliqués dans le marché de l'assurance-vie. Ils auront donc tout intérêt à présenter ce placement sous le meilleur jour possible.