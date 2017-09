Immobilier : les Français sont prêts à tout pour accéder à la propriété

Jusqu'où irez-vous pour obtenir la maison de vos rêves ? Non, ce n'est pas le concept tordu d'une nouvelle émission de télé réalité mais c'est bien le sujet du dernier "Baromètre du rêve immobilier", réalisé par le site de recherche immobilière Bien'ici, dont les résultats ont été publiés le 26 septembre 2017. Et le constat est sans appel : 87% des femmes et 76% des hommes sont prêts à faire des sacrifices pour accéder à la propriété.

Le budget vacances/sorties/voyages serait le premier à être diminué pour permettre la réalisation d'un projet immobilier, un choix cité par 33% des femmes et 38% des hommes. Vient ensuite le budget vêtements/habillement, que 29% des femmes et 16% des hommes seraient prêts à rogner, puis le budget cadeau (14% pour les femmes, 12% pour les hommes), et enfin, le budget aménagement/mobilier/décoration (10% des femmes, 16% des hommes).

Les Franciliens très très motivés (les Corses, pas du tout)

Plus promptes aux sacrifices en matière de budget, les femmes sont également davantage prêtes à des sacrifices géographiques pour accéder à la propriété. Ainsi, 57% d'entre elles seraient prêtes à changer de département ou de région pour accéder plus facilement à la propriété, contre 49% pour les hommes.

Outre les différences entre les sexes, le baromètre de Bien'ici met également en lumière de fortes disparités entre les régions. Ainsi, 34% des personnes prêtes aux sacrifices pour accéder à la propriété habitent en Île-de-France, alors que ce taux tombe à 3% dans quatre régions (Normandie, Bretagne, Hauts-de-France et Bourgogne Franche-Comté) et à 1% en Corse.

Plus de la moitié des Français pessimistes sur leurs chances de réussir

Enfin, les Français sont généralement assez pessimistes quant à leurs capacités d'accession à la propriété : 51% de femmes et 54% des hommes pensent qu'il est "très difficile" d'y accéder. Et ils se voient également propriétaires assez tard ans leur vie, car la tranche d'âge qui arrive en tête chez les femmes (25%) comme chez les hommes (24%) est celle des 45-54 ans.

| Lire aussi : Immobilier locatif : quel est le profil type du propriétaire ?