C'est Noël

Il a frappé fort. Très fort. Pour une fois ses mesures ont été claires, lisibles et elles auront un vrai impact direct et immédiat sur le pouvoir d'achat des classes moyennes. On pourrait même dire que Macron a fait...du Trump : simple et efficace.

LES CADEAUX DE NOËL

Ce sont de vrais cadeaux. Les gilets jaunes ont obtenu en quelques semaines plus que tous les syndicats en plusieurs années: augmentation du SMIC de 100€ (bruts, et en fait un peu moins, 80€ car 20€ étaient déjà prévus, mais ne chipotons pas), annulation de la hausse de la CSG pour les retraites inférieures à 2000 €, rétablissement (enfin) des heures supplémentaires défiscalisées, prime de fin d'année exonérée d'impôts et de charges sociales.

QUI VA PAYER?

Tout ceci va coûter plus de 10 milliards € à l'État. Et l'État c'est nous...

En première ligne les entreprises. Elles vont probablement voir la baisse de l'impôt sur les sociétés décalée d'au moins d'un an et une partie de la transformation du CICE en suppression de charges sociales reportée.

En deuxième ligne les plus hauts revenus. Même si l'ISF n'est pas rétabli, il va falloir s'attendre dans les mois qui viennent à une taxation supplémentaire, sous forme ou une autre, des hauts salaires. Et on laisse donc un peu le déficit glisser au-dessus des 3%...

TOUT À L'ENVERS

On a donc tout fait à l'envers.

Normalement, on fait d'abord des réductions des dépenses publiques avec des réformes structurelles profondes (cf l'Agenda 2010 de Schröder en Allemagne) et on utilise ensuite les surplus dégagés pour améliorer le pouvoir d'achat en baissant substantiellement les impôts. On fait le contraire.

Espérons seulement que le gouvernement a prévu d'accélérer aussi la mise en place des réformes et la réduction des dépenses publiques:...

