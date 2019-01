Choose France.

Really ?

Alors que certains d'entre vous se demandent s'ils doivent quitter la France, alors que d'autres pensent qu'ils se feront virer un jour, Macron va recevoir 150 grands patrons étrangers pour les convaincre de "Choose France".

EN UN AN, QUELLE DIFFÉRENCE

Il y a un an, Macron faisait le même exercice.

Et c'était l'euphorie.

Il marchait sur l'eau.

Se prenait pour Jupiter.

Et était adulé par les milieux d'affaires internationaux.

Il clamait "France is back"

AUJOURD'HUI

L'ambiance a changé.

Totalement.

Les patrons qui passeront à Paris sur la route de Davos auront en tête les images de Paris saccagé, en proie aux émeutiers.

Ils auront en tête les "yellow vests".

Ils auront en tête la volonté du "peuple" de punir les riches, les aisés, les entreprises qui gagnent trop d'argent.

Choose France?

Pas sûr non.

AUCUN ACCORD POSSIBLE

Theresa May va revenir devant le Parlement aujourd'hui.

Et elle semble avoir abandonné tout espoir de rapprocher les points de vue des camps opposés.

Il lui reste peu de temps pour demander un délai à l'Europe.

Et pour organiser des élections anticipées ou un deuxième referendum.

De plus en plus de ménages anglais commencent à stocker, de peur d'un no-deal Brexit.

AU PLUS BAS DEPUIS 1990

La croissance chinoise en 2018.

6.6%

6.4% seulement même au 4ème trimestre.

Et ça continue.

On s'attend à une croissance de 6% en 2019, chiffre officiel, donc faux, moins en réalité.

En cause, l'endettement massif du pays et la guerre commerciale.

LAISSEZ-MOI SORTIR

Carlos Ghosn a proposé de donner ses actions Nissan en caution, de rendre son passeport, de porter un bracelet électronique et d'être assigné à résidence à Tokyo pour pouvoir enfin sortir de prison après deux mois en détention.

Mais il...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct