Deux mondes

Une fois de plus le fossé entre la France et les États-Unis est fascinant.

Cette fois, il s'agit des introductions en bourse.

Aux États-Unis, l'étape incontournable de la réussite, de la notoriété et du développement, c'est l'IPO (Initial Public Offering), l'introduction en bourse.

En France, l'introduction en Bourse reste une exception.

Un mystère.

FOLLES INTRODUCTIONS EN BOURSE

Les licornes se ruent vers la Bourse américaine.

Et malgré l'échec relatif de l'introduction de Lyft, concurrent d'Uber, dont le cours est inférieur de près de 20% à son cours d'introduction, les investisseurs se sont rués sur les deux introductions d'hier.

Pinterest a coté en hausse de 25% à l'ouverture pour son premier jour en Bourse.

Et Zoom Video, qui fournit des services de téléconférence à distance via le cloud computing, a vu son cours exploser de 80%.

ON ATTEND LA SUITE

Avec Uber bien sûr.

La caractéristique commune à toutes ces introductions en Bourse est le fait qu'elles affichent toutes des pertes colossales par rapport à leurs chiffres d'affaires et que leurs valorisations sont phénoménales.

Si toutes les introductions prévues cette année ont lieu, on atteindrait une levée de capitaux globale de 100 milliards de $, le record de 96 milliards de $ de 2000 serait battu.

"OH MY GOD,

c'est terrible. C'est la fin de ma présidence. Je suis foutu ».

C'est ce qu'a dit Donald Trump le 17 mai 2017 quand il a appris qu'il y avait une enquête sur la tentative d'ingérence de la Russie dans les élections.

Le rapport du procureur spécial Robert Mueller a été publié.

On sent que Trump a failli y passer.

Le procureur dit ne pas avoir de preuves suffisantes pour inculper Trump mais on sent poindre partout la culpabilité du président...

Il s'en sort très très bien....

