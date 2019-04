Je vous ai compris ?

IL dit qu'IL a écouté.

Qu'IL a entendu.

Qu'IL a compris.

Et qu'IL a changé.

Macron 1er est mort.

Vive Macron 2.

CE N'EST PAS LA RÉVOLUTION

Je pensais qu'aujourd'hui plus rien ne serait comme avant.

Mais ce n'est pas tout à fait le cas.

Même si Macron a, comme à son habitude, soigné la mise en scène théâtrale.

Même si l'imitation de De Gaulle était perceptible.

IL a changé mais IL est quand même satisfait de ce qu'IL a fait.

En fait ce qu'IL a fait était bien, mais IL s'est mal fait comprendre, comprenez, nous n'avons rien compris.

LES MESURES PHARES

réindexation des petites retraites, baisse des impôts pour les classes moyennes "inférieures", garantie de pension pour les mères célibataires, moratoire des fermetures d'hôpitaux et de classes, l'ENA fermée, et plein de referendum d'initiative populaire.

Et on ne touche pas aux fonctionnaires...oublié l'objectif, déjà timide, de baisse de 120,000 du nombre des fonctionnaires.

ON VOUS L'AVAIT DIT

Pas besoin de toucher à l'âge de départ à la retraite.

Il suffit de mettre en place un système pénalisant de décote pour que les Français travaillent, s'il y a du travail, plus longtemps que 62 ans.

C'est ce qu'il va faire.

Vous pourrez partir à 62 ans mais il vous en coûtera 10%, et bientôt 15% voire 20%. Et petit à petit, l'âge de la retraite à taux plein va décaler à 63 ans, puis 64 ans et enfin 65 ans.

Vive la retraite par capitalisation...

1000 MILLIARDS DE DOLLARS

Cette fois c'est Microsoft qui franchit la barre des 1000 milliards de dollars de valorisation en Bourse.

Quel comeback spectaculaire.

Microsoft était "has been" il y a encore dix ans, dépassé par...

