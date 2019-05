L'assurance vie : la bonne exception Française

Les données sur la collecte de l'assurance vie en mars ont été publiées.

Et elles sont spectaculaires.

2.4 milliards d'euros.

7.9 milliards depuis le début d'année.

1737 milliards d'euros au total.

L'assurance vie est de loin le placement préféré des épargnants Français.

C'est normal: c'est un produit qui n'existe nulle part ailleurs.

NULLE PART AILLEURS

Vraiment.

Dans aucun autre pays.

La possibilité d'avoir une garantie en capital avec un taux de rémunération largement supérieur aux taux de marché.

Une liquidité totale

Une fiscalité privilégiée

Et des facilités de transmission exceptionnel.

Ce placement n'existe nulle part ailleurs.

Et les Français l'ont bien compris.

Ils continuent à le plébisciter.

POURQUOI LES FRANÇAIS CONTINUENT-ILS A ÉPARGNER?

C'est peut être le plus étonnant.

Mois après mois,

Que la situation économique soit bonne ou mauvaise,

Que les taux montent ou baissent,

Que le chômage monte ou baisse,

Les Français épargnent.

Toujours.

Et encore.

Nous avons un des taux d'épargne les plus élevés au monde.

ET C'EST SURPRENANT

parce que nous avons le système de protection sociale et le système de retraite le plus généreux.

Nous avons encore un système de retraite par répartition.

Mais les Français n'ont pas confiance et ont déjà constitué leur propre retraite par capitalisation.

Ils privilégient aussi, en toutes circonstances, l'épargne de précaution.

Le signe d'une inquiétude constante, quelles que soient les conditions, dans l'avenir.

C'est culturel.

Mais cela reste étonnant.

ET VOUS ?

C'est sûr.

Vous épargnez.

Et vous avez raison.

Mais vous laissez trop d'argent dormir sur vos comptes courants.

A zéro.

Vous laissez trop d'argent dans les livrets A.

A 0.75%

Et vous mettez trop d'argent dans des contrats d'assurance avec des droits d'entrée.

C'est vrai non ?

>> Demandez une documentation gratuite sur le contrat sans...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct