La chute des marchés

La baisse des marchés continue. Contrairement au premier semestre de l'année, toutes les nouvelles sont interprétées négativement. Le verre à moitié, ou aux trois quarts, vide.

TOUS LES MARCHÉS EN TERRITOIRE BAISSIER

Tous les marchés principaux.

En baisse de plus de 20% depuis leur point le plus haut depuis le début d'année.

Le fameux "bear territory".

Cela fait plusieurs semaines que nous vous avons alerté de ce "Krach rampant". Il rampe de moins en moins.

Ces mouvements sont amplifiés par la crainte de la baisse de la liquidité à l'approche de la fin d'année.

2018 À OUBLIER

Les investisseurs veulent déjà oublier 2018.

Ils comptent les jours où la Bourse sera encore ouverte en 2018.

En anticipant (en espérant? en priant?) une année 2019 certes agitée mais moins morose.

Nous vous dirons ce que nous en pensons dans quelques jours (le teasing continue, je sais, l'attente est insupportable...).

D'UN COUP

tous les éléments négatifs totalement ignorés pendant des années et même pendant le premier semestre de l'année ressurgissent pour justifier cette dégringolade.

On découvre que les taux américains sont remontés.

On découvre qu'après 9 ans de progression ininterrompue, la croissance peut ralentir.

On découvre que le monde a surmonté la crise de 2008 en créant artificiellement une masse incontrôlable de dettes.

Il était temps.

ÉTONNANT

Nos Gaulois réfractaires qui en ce moment sont contre tout,

Avec ou sans gilets jaunes,

Sont toujours favorables au prélèvement à la source.

68% selon un sondage Elabe.

Pas sûr que le pourcentage reste aussi élevé lors de la première fiche de paie de janvier.

C'EST REPARTI POUR GHOSN

On attendait sa libération imminente.

Un juge de Tokyo avait refusé la prolongation de 10 jours de sa garde à vue.

Mais les Japonais ont dégainé...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct