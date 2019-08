Le hold-up

Boris Johnson a décidé de court-circuiter le Parlement.

La raison? Le Parlement ne veut pas d'un no-deal Brexit et Johnson veut garder cette possibilité.

Un "scandale constitutionnel" et "un coup d'État" pour l'opposition.

BORIS JOHNSON

joue son va-tout.

Il demande la suspension du Parlement britannique à partir de début septembre et jusqu'au 14 octobre.

Du 14 octobre au 31 octobre, deadline du Brexit, le Parlement n'aura pas le temps, en théorie, de bloquer un no-deal Brexit.

Son explication? Il veut avoir les mains libres pour tenter d'arracher un deal favorable à l'Union Européenne.

ET MAINTENANT ?

Plusieurs scénarios:

- Les oppositions parviennent à s'entendre, rejet d'un vote de confiance et élections anticipées. Problème: compliqué d'organiser des élections anticipées avant le 31 octobre.

- Le Parlement demande un report de l'échéance du 31 octobre. La balle est dans le camp des Européens qui n'accepteront que s'il y a des possibilités d'avancées sur le deal ou des élections anticipées.

- Boris Johnson parvient à arracher un deal à l'Union Européenne, mais le problème du "backstop" en Irlande est un point bloquant.

- No deal.

JE PENCHE

pour un report de la deadline et des élections anticipées.

L'AUTRE PARI EUROPÉEN

Salvini a perdu.

Pour l'instant.

Lui aussi a tenté un hold-up.

Mais il n'y aura pas d'élections anticipées.

Pour l'instant.

Les deux ennemis jurés, le Parti démocrate et le Mouvement 5 étoiles sont parvenus à un accord pour un gouvernement de coalition.

Avec le même président du Conseil, Giuseppe Conte.

Un gouvernement de "gauche".

Mais une coalition contre-nature.

Si la coalition échoue, Salvini remportera la mise.

En attendant les marchés applaudissent avec un taux italien à 10 ans qui passe en dessous des 1%.

LA RÉVÉLATION DE LA SEMAINE

Arnaud Lagardère a dû...

