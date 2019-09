Le monde à l'envers

Pour une fois dans votre vie, vous allez être heureux de ne pas pouvoir être client de la banque Rothschild.

Pour une fois dans votre vie, vous allez être mieux traité qu'un client de la banque Rothschild.

Décidément, le monde ne tourne plus rond avec les taux négatifs...

TAXER LES DÉPÔTS

C'est un sujet qui agite évidemment le monde de la banque et de la finance privée.

Evidemment, car les banques placent leurs liquidités à un taux négatif, alors que vous laissez dormir vos liquidités dans les banques à zéro %.

Les banques perdent donc de l'argent sur votre argent, quand il dort.

Les premières banques qui réagissent sont les banques privées.

Cela avait commencé avec la banque Suisse Lombard Odier en France qui a décidé de taxer les liquidités qui dorment sur les gros comptes.

Cela continue avec la banque Rothschild qui envisage de le faire.

VOUS NE VOUS EN RENDEZ PAS COMPTE

mais pour une fois, vous êtes mieux traités que les gros patrimoines et vous êtes mieux traités que les banques.

Combien de fois dans votre vie est-ce arrivé ?

Jamais.

Je m'explique.

Aujourd'hui, vous, épargnants français, êtes les seuls à pouvoir gagner de l'argent sur votre argent sans prendre de risque.

Avec les fonds euros des contrats d'assurance-vie qui peuvent vous rapporter plus de 2% (Voir le palmarès des Fonds Euros).

Avec les livrets défiscalisés qui rapportent encore 0.75% et bientôt 0.50%.

Et au pire avec vos liquidités sur votre compte courant qui rapporte 0%.

Tous les autres acteurs des circuits financiers, à part vous, PAIENT de l'argent pour placer leur argent sans risque.

UNE SITUATION UNIQUE ET HISTORIQUE

Une entreprise, petite ou grande, qui a des liquidités doit payer de l'argent pour les placer sans risque.

Une...

