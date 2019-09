Le paradoxe du jour

La Banque centrale américaine a baissé ses taux d'intérêt.

Pour la deuxième fois.

De 0.25%.

Alors que les États-Unis sont en plein-emploi.

Alors que la croissance reste solide.

Why?

LE DISCOURS

de Jay Powell, le patron de la FED, lors de l'annonce de la baisse des taux, était totalement incompréhensible.

Nous baissons les taux, nous dit-il, mais l'économie va bien.

Alors pourquoi baisses-tu les taux, Jay ?

POURQUOI PAS NOUS?

1. Toutes les banques centrales baissent leurs taux d'intérêt, et les taux sont même largement négatifs dans certaines zones comme l'Europe, alors les États-Unis se disent "pourquoi pas nous ?"

2. Le cycle de croissance n'a jamais été aussi long de toute l'histoire des États-Unis: on attend et on craint donc toujours qu'il se finisse en récession.

3. Jay Powell se fait insulter sur Twitter tous les jours par Donald Trump parce qu'il ne baisse pas les taux, pas facile de résister à la pression.

4. Le contexte international, et notamment la guerre commerciale ou encore les tensions dans le Golfe, créent un climat d'incertitude.

BOF

Oui. Je sais.

Les explications ne sont pas très satisfaisantes.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la décision au sein de la banque centrale n'a pas été approuvée à l'unanimité.

Jay Powell a conclu en disant qu'il était prêt à continuer à baisser les taux si la situation se dégradait, et à les maintenir si tout allait bien.

Merci Jay, c'est super clair...

PETIT COURS SUR LES VALORISATIONS

Je vais donner quelques précisions dans les jours qui viennent sur le calcul de la valorisation d'une entreprise.

Depuis quelques jours, avec la création du Next40, on entend beaucoup parler de "licornes", des sociétés qui valent plus d'un milliard.

Ce n'est pas aussi simple que ça.

La valorisation...

