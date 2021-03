Le prix du cuivre au plus haut depuis presque dix ans

Les prix du cuivre sont en forte hausse. Sur le London Metal Exchange (LME), la tonne se rapprochait du seuil 9.300 dollars ce mardi, son plus haut niveau depuis la mi-juillet 2011. En 1 an, le cours a quasiment doublé. "Cette progression est soutenue pas des facteurs macro-économiques, des projets d'infrastructures à travers le monde, et la transition écologique qui sera très consommatrice en...