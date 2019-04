Il souffle un petit vent d'optimisme depuis quelques jours sur les investisseurs.

Il a suffi d'un meilleur indicateur économique allemand et d'une relative stabilité économique en Chine pour que les marchés évoquent déjà la fin du ralentissement de l'économie mondiale.

OPTIMISME

Le verre à moitié plein.

Toujours.

Quelques indicateurs économiques positifs et voici déjà qu'on parie sur un rebond de l'économie mondiale.

Le pire serait passé.

Peut-être.

CONJONCTUREL OU STRUCTUREL ?

Cet optimisme ne s'applique qu'à ceux qui pensent que le ralentissement de l'économie mondiale est conjoncturel.

Je pense qu'il est structurel.

Je sais, je me répète, mais c'est important.

Structurel pour trois raisons:

- démographique

- technologique

- sociétale.

Mais cela n'empêche pas l'optimisme de continuer à régner sur les marchés.

STOP AND GO

La Chine pratique le Stop and Go avec son économie.

Quand elle est en surchauffe, et notamment quand les craintes sur le dérapage de l'endettement sont fortes, elle freine brutalement.

Quand l'économie ralentit, elle ouvre à nouveau les vannes du crédit au risque de faire exploser un endettement déjà massif.

Face au ralentissement fort de son économie, la Chine injecte massivement des liquidités.

Et semble parvenir à stabiliser sa croissance si on en croit les chiffres de PIB qui sont faux et manipulés.

BIENTÔT UN DEAL

Ça s'accélère.

La Chine et les États-Unis visent un accord commercial au début du mois de mai.

Un accord qui serait signé quelques jours plus tard lors d'un sommet Trump Xi JinPing.

Qui se tiendra peut-être au Japon où Trump avait prévu d'aller pour rencontrer le nouvel Empereur.

Le secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin va à Pékin le 29 avril pour finaliser le deal.

LES DEUX POLÉMIQUES DU JOUR

Les dons des "milliardaires" français pour Notre Dame de...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct