Trading à haute fréquence : une finance à haut risque !

Le temps, c'est de l'argent : cet adage est pris au pied de la lettre dans le domaine du trading à haute fréquence, où les meilleures affaires sont réalisées par ceux disposant de la connexion la plus rapide - tout se joue à quelques millisecondes près. Désormais, les ordinateurs commercent entre eux, créant ainsi des marchés financiers incontrôlables, où les paris sur les crises comme les investissements sont peu à peu détachés de la réalité. Tout commence à Las Vegas où, au milieu des années 1970, de jeunes physiciens tentent de rafler la mise grâce à des calculs de probabilités. Leurs algorithmes transforment ainsi roulette et black jack en opérations calculables qui sont ensuite transférées avec succès sur les marchés financiers. Depuis, les robots ont pris le relais, faisant du trading à haute fréquence une activité lourde de plusieurs milliards de dollars. Ce n'est plus l'investissement en soi qui génère du profit, mais de multiples achats et reventes - où des marges minuscules se traduisent par des bénéfices démesurés. Ponctuée de nombreux témoignages de traders et de spécialistes de l'économie, une plongée vertigineuse au cœur d'une facette méconnue de la finance.

(Source ARTE)