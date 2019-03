Un trimestre de hausse

Le premier trimestre s'achève.

Après une fin d'année calamiteuse, la remontada a été spectaculaire.

Ce matin l'Asie a amplifié sa progression avec des hausses de près de 3% en Chine.

La hausse de l'indice des valeurs Asia Pacific a progressé de près de 9%.

L'Europe et les États-Unis dépassent largement les 10%

POURQUOI CE REBOND?

Nous attendions ce rebond.

De 10% à 15%.

Nous avons eu raison.

Mais pour la mauvaise raison.

Nous pensions que la Chine et les États-Unis allaient se mettre d'accord et lever les craintes d'une guerre commerciale.

Mais ce n'est pas cet élément qui a provoqué le rebond.

Ce qui a provoqué le rebond c'est le changement radical de politique monétaire de la Banque centrale américaine le 4 janvier.

LE DISCOURS DE JAY POWELL

Le patron de la FED a tout changé.

Après 9 hausses de taux d'intérêt, on attendait au moins 2 à 3 hausses de taux en 2019.

Mais début janvier, il débarque et annonce qu'il n'y aura plus de hausse de taux.

Mais surtout il annonce que l'économie américaine n'est pas aussi solide que les chiffres le laissent entendre.

Selon lui, elle ralentit.

Et les prévisionnistes lui emboîtent le pas en annonçant une récession en 2020 ou 2021.

TOUT SE JOUE MAINTENANT

dans les jours, dans les semaines qui viennent.

On va savoir si le rebond des indices boursiers au premier trimestre n'a été qu'une pause dans un renversement global de tendance à la baisse amorcée à la fin d'année 2018.

Ou si la fin d'année 2018 a été un accident dans une tendance de fond à la hausse qui reste intacte après dix ans de hausse quasi-ininterrompue.

Tous les paris sont ouverts.

