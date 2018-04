Franchise restauration : La vente au comptoir s’impose en France

(Crédits : DR)

Le marché du snacking continue sa forte croissance en volume et en valeur avec un CA de 51 milliards d’euros (+5.9%). Un chiffre d’affaires qui a triplé en 15 ans, selon les chiffres publiés par le cabinet Gira Conseil. Des performances qui ne laissent pas insensibles les acteurs du marché, constitués de plus de 200 enseignes spécialisées. Plus que le nombre, c’est la très grande diversité des produits commercialisés qui retient toute notre attention. Du bagel, en passant par les burgers, sandwichs et autres salades, ce sont au total plus de 50 items qui sont aujourd’hui commercialisés dans l’Hexagone, en restauration rapide.