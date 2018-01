L'isolation, un domaine très courtisé par la franchise

La FFB (Fédération Française du Bâtiment) évoque à minima 20 millions de logements qui nécessiteront une rénovation d'ici 2050. En partant d'une moyenne de 20 000 € HT de travaux par habitat, on comprend vite la manne représentée par le seul marché de l'immobilier résidentiel, chiffré à 10 milliards d'euros par an.

Cette somme colossale est en grande partie dûe aux travaux d'isolation induits par la réglementation liée aux économies d'énergie, cheval de bataille de l'Etat. La politique énergétique gouvernementale se traduit notamment par la multiplicité des aides financières (déduction fiscale, PTZ, crédit d'impôt, éco-prêt à taux zéro, etc.) octroyées aux consommateurs pour les inciter à rénover leur bâti afin de le rendre plus confortable, plus économique et plus respectueux de l'environnement. Des coups de pouce bienvenus pour les particuliers, qui ne manquent pas d'intéresser ainsi les professionnels et acteurs de ce secteur en pleine ascension.

Devenir franchisé en isolation, un enjeu à la portée de tous

La personne souhaitant investir dans une franchise spécialisée dans l'isolation aura compris qu'elle mise sur un secteur d'avenir, riche en opportunités. Elle aura également conscience de l'importance qu'ont aujourd'hui prises l'écologie, la sensibilisation à l'environnement et les économies d'énergie dans la vie des consommateurs actuels et futurs. Si ce profil correspond au vôtre, le secteur de l'isolation du bâtiment répondra certainement à vos attentes !



Vous n'avez aucune formation spécifique en la matière ? Avoir suivi un background dans le secteur du bâtiment n'est pas nécessaire pour réussir en tant que franchisé en isolation. Le succès tient surtout au profil commercial du candidat et à son aptitude à s'entourer de professionnels du secteur qui sauront l'aider dans la réussite de son challenge. Le franchisé en isolation profitera également d'une méthode qui a fait ses preuves ainsi que du savoir-faire et de l'expérience du réseau d'une enseigne désormais solidement implantée.

Des franchises se sont démarquées dans l'univers de l'isolation

Certaines franchises ont rapidement compris que pour durer, il fallait se démarquer par le choix d'une spécialisation axée sur une compétence spécifique. On citera pour exemple Isocomble, une référence dans le domaine de l'isolation. Cette filiale du groupe Isoweck née en 1980 s'est forgée une renommée sur un savoir-faire unique, l'isolation des combles par soufflage. Elle dispose à ce jour sur notre seul territoire national d'une quarantaine d'agences dont 35 en franchise. Isocomble attire une clientèle séduite par un nouveau procédé d'isolation à la fois original et efficient répondant en tous points aux directives gouvernementales. Récompensée il y a deux ans par le titre de "Révélation de la franchise 2015" décerné par un jury de professionnels à l'occasion du salon Franchise Expo Paris, la marque Isocomble témoigne de la qualité de l'accompagnement et du suivi des candidats ayant choisi de travailler avec elle.



Le constat est identique pour Attila, le premier réseau national spécialisé dans la maintenance de toitures. Créé en 2003, le concept se développera en franchise trois ans plus tard. Il doit son succès à la mise au point d'un robot télécommandé qui lui a valu la Médaille d'Or du concours Lépine. Cette invention géniale permet de nettoyer une toiture par brossage, cinq fois plus rapidement qu'avec une brosse classique. Economie de temps, de fatigue et résultat impeccables à la clé ! Attila Système regroupe aujourd'hui plus de 500 collaborateurs. Le groupe qui tire sa force d'un réseau dynamique est en constante progression. Fort de 74 agences, il accueille chaque année une dizaine de nouveaux franchisés.

Rénovation de façades et isolation thermique par l'extérieur : des marchés porteurs

Le marché de la rénovation de façades a le vent en poupe. Il constitue un secteur de choix pour acquérir son indépendance professionnelle tout en limitant la prise de risques. FCA (Façadier Concepteur d'Avenir) est une marque implantée dans le secteur de l'isolation thermique. Pionnier en France dans le domaine de l'isolation par l'extérieur, FCA justifie désormais d'une longue expérience au regard du marché de la rénovation de maison individuelle. Cette légitimité l'a naturellement incité, en 2010, à se développer en franchise. Le réseau FCA dénombre aujourd'hui 20 agences FCA qui développent des techniques d'isolation thermique par l'extérieur sous le label Ecoreha.

Le secteur de la menuiserie extérieure isolante à la française

La concession connaît aussi un franc succès parmi les réseaux qui fabriquent des produits distribués. Le réseau permet aux concessionnaires de profiter, comme dans une franchise, de la notoriété du nom d'une enseigne pour exercer leur activité dans le cadre d'un commerce indépendant. Seule différence, l'enseigne ne propose pas de transfert de savoir-faire, seulement l'attribution d'une zone d'exclusivité territoriale dans laquelle le concessionnaire jouira d'un monopole, étant seul approvisionné directement par le concédant. C'est le cas des concessions Tryba, spécialisées dans la vente de portes et fenêtres à fort pouvoir isolant. L'enseigne classée n°1 en France pour la rénovation de l'habitat avec plus de 300 concessions se distingue depuis 1984 par la fabrication dans ses usines et par la commercialisation de menuiseries intérieures et extérieures haut de gamme en PVC, aluminium et bois.

Les candidats sans expérience spécifique en fenêtre trouveront également avec l'enseigne Grosfillex un partenariat idéal. A l'image des acteurs œuvrant dans le même domaine, Grosfillex n'attend pas spécialement de ses candidats une expérience en matière de fenêtres. Le groupe mise plutôt sur l'efficacité de ses formations initiales pour distiller un savoir-faire indispensable. L'indépendance et l'autonomie seront néanmoins des qualités nécessaires pour faciliter le travail de votre équipe sur le terrain, des qualités auxquelles s'ajouteront des aptitudes commerciales indéfectiblement liées au succès de votre future entreprise.