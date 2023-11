Climat : les 2°C de réchauffement dépassé au niveau mondial vendredi dernier, une première

C'est une première dont on se serait bien passé. Vendredi 17 novembre, la température moyenne mondiale a été deux degrés supérieure à celle de la moyenne saisonnière à l'ère pré-industrielle, selon l'observatoire européen Copernicus.

C'est également au-dessus de la limite haute de l'Accord de Paris pour le climat. Ce seuil devrait toutefois être franchi en moyenne sur plusieurs années pour considérer que le seuil défini par la COP21 serait dépassé. Signé en 2015, celui-ci vise à maintenir « l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2°C au-dessus des niveaux préindustriels », et de poursuivre les efforts « pour limiter l'augmentation de la température à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels ».

« Il s'agit du premier jour où la température mondiale a dépassé de plus de 2°C les niveaux pré-industriels », a ainsi déclaré Samantha Burgess, cheffe adjointe du service changement climatique (C3S) de Copernicus.

Plus précisément, selon des données provisoires, les températures mondiales ont été, le 17 novembre, à 2,06°C au-dessus de la moyenne de 1850 à 1900, a-t-elle indiqué sur X (ex-Twitter). Pour rappel, dans un rapport spécial du Giec de 2018, les experts du climat réunis sous l'égide de l'ONU ont retenu comme définition du réchauffement une moyenne « sur une période de 30 ans » par rapport « à la période de référence 1850-1900 ». Or, le climat actuel est considéré comme réchauffé d'environ 1,2°C par rapport à 1850-1900.

De précédents records cet été

Ce n'est pas le premier record enregistré par la planète. Les mois de juin à octobre de cette année ont ainsi été les plus chauds jamais enregistrés dans le monde, toujours selon Copernicus qui estime que l'année 2023 dépassera avec une « quasi-certitude » le record annuel de 2016. Octobre 2023 était « 1,7°C plus chaud que la moyenne d'un mois d'octobre sur la période 1850-1900 », avait, en effet, pointé l'observatoire début novembre.

En outre, juillet dernier, marqué par des canicules et des incendies à travers le monde, s'est avéré être le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, avec 16,96 degrés celsius atteints. Soit 0,33 degré de plus que le mois de juillet 2019 qui détenait jusqu'à présent le record de 16,63 degrés en moyenne. La température de l'air a aussi été 0,72 degré plus chaude que la moyenne (1991-2020) pour juillet, avait indiqué Copernicus le 8 août.

De même, la température de surface des océans était, elle aussi, anormalement élevée depuis le mois d'avril, avec un record absolu atteint le 30 juillet à 20,96 degrés. Pour l'ensemble du mois, la température de surface a été 0,51 degré au-dessus de la moyenne (1991-2020).

Des sujets abordés à la COP28

Des phénomènes qui seront assurément abordés lors de la COP 28 qui se tiendra à Dubaï à partir du 30 novembre. D'autant que cette 28ème Conférence de l'ONU pour le climat aura la lourde tâche de dresser le bilan des efforts menés depuis l'Accord de Paris. Et parmi les sujets qui devraient animer les négociations, on retrouve la difficile mise en œuvre de la fin du pétrole, l'instauration d'un fonds pour aider les pays les plus vulnérables au changement climatique, mais aussi les efforts du monde de la finance.

La précédente conférence pour le climat, qui s'était terminée avec plus d'un jour de retard sur le calendrier prévu, ce qui en a fait l'une des COP les plus longues de l'histoire, s'est soldée sur une note amère pour certains. À commencer par le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans qui avait déclaré : « Le monde ne nous remerciera pas quand il entendra uniquement des excuses demain. »

« Ce que nous avons là, c'est un pas en avant trop court pour les habitants de la planète. Il ne fournit pas assez d'efforts supplémentaires de la part des principaux émetteurs pour augmenter et accélérer leurs réductions d'émissions », avait-t-il ajouté.

En effet, la déclaration finale finalement adoptée appelait à une réduction « rapide » des émissions, mais sans ambition nouvelle par rapport à la dernière COP de Glasgow en 2021.

Cette édition a néanmoins été marquée par l'adoption d'une résolution emblématique, qualifiée d'historique par ses promoteurs, sur la compensation des dégâts causés par le changement climatique déjà subis par les pays les plus pauvres. Ce dossier des « pertes et dommages » climatiques subis par ces pays avait failli faire dérailler la COP27, avant de faire l'objet d'un texte de compromis de dernière minute qui laisse de nombreuses questions en suspens, mais acte le principe de la création d'un fonds financier spécifique.

