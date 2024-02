Energies renouvelables : TotalEnergies envisagerait la cession de certains actifs

TotalEnergies semble revoir sa stratégie en matière d'énergie renouvelable. Le groupe énergéticien évalue en effet la possibilité de vendre une participation dans un portefeuille de projets d'énergie renouvelable en Europe et aux États-Unis, croit savoir l'agence de presse Reuters.

Selon deux personnes au fait du dossier, TotalEnergies sollicite en ce sens des conseillers pour la vente d'une participation dans des actifs éoliens et solaires aux États-Unis, en Espagne, au Portugal, en France et en Grèce. L'une des sources a précisé que le portefeuille valait environ 2,5 milliards de dollars au total. Dans les faits, le plan devrait déboucher sur plusieurs transactions, qui pourraient être conclues avec plusieurs acheteurs, a déclaré l'une des personnes. De son côté, TotalEnergies s'est refusé à tout commentaire.

Déjà en décembre dernier, le groupe avait donné quelques signaux, en cédant une participation de 22,5% dans un parc éolien en mer à la société thaïlandaise PTT Exploration and Production (PTTEP) pour 522 millions de livres (611,44 millions d'euros). Le groupe français dispose d'une capacité de production d'énergie à faible teneur en carbone nettement supérieure à celle de ses rivaux. TotalEnergies a pris l'année dernière le contrôle total de la société d'énergie renouvelable Eren, valorisée à 3,8 milliards d'euros.

Les énergéticiens revoient leurs priorités

Le géant français n'est pas le seul à opérer un changement de stratégie sur les renouvelables. Le secteur des énergies renouvelables a en effet été affecté par l'augmentation des coûts des matières premières et du capital. D'autres fournisseurs d'énergie et compagnies pétrolières telles que Enel, Repsol ou Iberdrola ont, eux aussi, vendu des participations dans des parcs éoliens et solaires pour financer de nouveaux projets.

Interrogé le 19 janvier dernier au micro de BFM Business, Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies, avait donné un aperçu de sa vision pour l'entreprise. Il avait ainsi assuré que l'Europe n'était pas en surcapacité de terminaux méthaniers et qu'il en valait « mieux trop que pas assez » pour continuer d'importer du gaz par la mer sur le Vieux continent, en remplacement de celui que la Russie n'envoie plus dans ses gazoducs depuis son invasion de l'Ukraine en février 2022.

« Non, je pense qu'on n'en a pas trop fait », a-t-il déclaré depuis le forum économique mondial de Davos, alors qu'il était sollicité sur les investissements massifs réalisés en Europe pour installer dans des ports des terminaux d'importation de gaz à l'état liquide (GNL).

Patrick Pouyanné, sceptique ?

Dans un contexte de baisse de la consommation de gaz en Europe, des ONG comme Greenpeace ont fait valoir ces derniers mois que ces installations devenaient inutiles. Entre janvier et septembre 2023, le taux d'utilisation moyen des terminaux d'importation de GNL de l'UE était de 58%, a avancé en octobre le groupe de réflexion IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis).

Un argument balayé d'un revers de main par le patron de TotalEnergies.

« On est quand même durablement lié à l'importation de gaz naturel liquéfié en Europe », venu principalement des Etats-Unis, mais aussi de Russie, via TotalEnergies qui détient 20% dans le champ gazier de Yamal LNG en Sibérie.

« Donc il vaut mieux avoir trop que pas assez (d'infrastructures), parce que sinon, on a bien vu, les clients ne vont pas accepter de ne pas assez avoir de gaz, donc je pense que c'est mieux pour le continent d'avoir un peu plus d'infrastructures que pas assez », a appuyé le dirigeant, qui se présente comme le 3e acteur mondial dans le GNL et qui a aussi beaucoup investi aux Etats-Unis.

« On n'avait pas assez (d'infrastructures) pour faire face à la fin du gaz russe. Je pense que durablement, l'Europe se passera de Russie. Oui, on risque de surinvestir dans l'infrastructure, mais bon, c'est nécessaire puisqu'on va importer », a-t-il ajouté, en soulignant que l'Europe est « fondamentalement déficitaire » en gaz.

« A long terme, on peut peut-être se passer du gaz, mais enfin, quand on veut faire de l'électricité et sortir du charbon, ne faire que d'électricité renouvelable sans avoir un moyen flexible de production électrique qui (complète) l'intermittence des énergies renouvelables, c'est quand même très compliqué », avait-il taclé.

