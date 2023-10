Décarbonation : en France, le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre se poursuit

Pour tenir les objectifs, soit une baisse de 55% des émissions de CO2 à l'horizon 2030 par rapport à 1990, il faut « aller deux fois plus vite », avait souligné début septembre Emmanuel Macron, lors d'une interview réalisée par le youtubeur HugoDecrypte. Il pourra déjà se contenter des derniers chiffres annoncés par le gouvernement.

Lire aussiPlanification écologique : Emmanuel Macron attendu au tournant

« Nos émissions de gaz à effet de serre diminuent et je veux annoncer ici qu'au deuxième trimestre de l'année, après un premier trimestre 2023 où nos émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 4,3 %, à nouveau au deuxième trimestre nous avons été capables de baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 4,3% », a indiqué la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, en marge d'une visite d'usine dans la Somme. « C'est le résultat d'une planification écologique déterminée où secteur par secteur, nous avons un plan de bataille ».

Malgré une forte hausse du trafic aérien

Aucun détail supplémentaire n'a été ajouté à ce stade concernant ces statistiques, qui sont habituellement publiées par le Citepa, l'organisme mandaté pour réaliser l'inventaire français des émissions. Ce dernier a indiqué que, pour les trois premiers mois de l'année, les émissions avaient « continué de baisser début 2023, avec une baisse de 4,2% par rapport au premier trimestre 2022 (hors puits de carbone) », dans une pré-estimation publiée fin juin. Cette baisse avait été enregistrée grâce notamment aux secteurs du bâtiment et de l'industrie et malgré une forte hausse du transport aérien.

Transition écologique : tripler les pompes à chaleur et sortir du charbon

Emmanuel Macron a présenté fin septembre les grands axes de sa « planification écologique », fixant par exemple l'objectif de produire « un million de pompes à chaleur » par an dans le pays d'ici 2027, soit un triplement. Si elle séduit de plus en plus de Français, c'est un gros investissement. Pour une maison de 120 m2, l'installation peut coûter entre 16.000 et 18.000 euros (pour chauffage et eau chaude), autour de 25.000 euros si c'est une pompe à chaleur (PAC) en géothermie avec le forage, indique Elisabeth Ribeiro, conseillère France Rénov' à Rennes. Il y a bien des aides mais des groupes Facebook regorgent de témoignages de personnes parlant de bugs informatiques, en attente du paiement des subventions depuis un ou deux ans. Certains se tournent vers le Défenseur des droits pour tenter de débloquer leur dossier.

Le chef de l'Etat a aussi annoncé que la France sortira du charbon d'ici à 2027, en convertissant ses deux dernières centrales, a déclaré dimanche le président Emmanuel Macron. En revanche, il ne souhaite pas interdire les chaudières à gaz dans le cadre de la planification écologique. « La France aurait dû sortir du charbon il y a des années. S'il était véritablement ambitieux et précurseur, Emmanuel Macron aurait également annoncé des dates de sortie du pétrole et du gaz fossile », critiquait alors Greenpeace. « On réindustrialise par l'écologie », a insisté Emmanuel Macron, citant aussi le cas des véhicules électriques, que la France pourra produire sur son sol (« au moins un million ») d'ici la fin du quinquennat.

(Avec AFP)