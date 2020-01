À Versailles, Macron déroule le tapis aux patrons étrangers

Emmanuel Macron veut continuer à convaincre que la France reste attractive malgré les multiples mobilisations contre la réforme des retraites et les grèves à répétition. Dans l'enceinte prestigieuse du château de Versailles, le chef de l'Etat a invité en grande pompe plus de 180 chefs d'entreprise représentant plus de 40 nationalités différentes. Ont été annoncés notamment Susan Wojcicki (Google), Lawrence Culp (General Electric), Michael Froman (Mastercard), Reed Hastings (Netflix), James Quincey (Coca-Cola), Warren East (Rolls Royce), ou encore Alan Jope (Unilever). Une trentaine de dirigeants français ont également été conviés à ce rendez-vous annuel avec Patrick Pouyanné (Total), Ludovic Le Moan (Sigfox) ou Jean-Laurent Bonnafé (BNP-Paribas).

Du côté du gouvernement, plus de 19 ministres ont fait le déplacement pour la troisième édition de ce sommet. Le programme détaillé par les services de la présidence était bien chargé. Ainsi, plus de 400 entretiens bilatéraux ont été programmés au cours de la demi-journée.

Cette cérémonie fastueuse doit cependant faire face à de multiples tensions sociales. Après la longue révolte des gilets jaunes en 2018 et 2019, la mobilisation contre la réforme des retraites atteint son 47ème jour, même si la grève dans les transports perd du terrain. Les tensions pourraient être rapidement ravivées par la présentation du projet de loi sur la réforme des retraites le 24 janvier prochain. Dans une note publiée ce 20 janvier, l'économiste en chef de Natixis, Patrick Artus, souligne que "la forte tension sociale en France peut révéler une dégradation de la situation des ménages par rapport à la période 2002-2008 [...] la hausse du prix de l'immobilier, le chômage plus élevé et le recul de l'emploi industriel ou le recul du revenu disponible réel par ménage"ont pu contribuer à alimenter certaines crispations. Pour le gouvernement, cette opération de communication est l'occasion de redorer l'image de l'économie hexagonale minée par de l'exaspération.

> Lire aussi : "Choose France" : 9 entreprises qui vont bénéficier des 8 milliards d'investissements annoncés

Fournir des sites industriels clés en main

Avec la venue des investisseurs étrangers, le gouvernement veut montrer que l'économie française est prête à accueillir de nouvelles activités industrielles. Pour faciliter les démarches, l'exécutif avait demandé au député de la République en marche, Guillaume Kasabian, de piloter une mission et de faire des recommandations dans un rapport rendu public fin septembre. Suite à ses conseils et les propositions des collectivités locales, la secrétaire d'Etat, Agnès Pannier Runacher, a annoncé ce week-end que les services de Bercy avaient retenu 12 sites répartis dans les régions françaises. Il s'agit notamment d'Axioparc dans le Grand Est, le parc d'activités La Boitardière dans le Centre-Val de Loire ou le pôle d'innovation des Couronnes en Normandie. Seulement quelques mois après la catastrophe industrielle de Lubrizol à Rouen, cet assouplissement des règles d'installation de nouveaux sites industriels pourrait susciter des craintes chez les associations environnementales et les riverains.

> Lire aussi : Après le choc Lubrizol, peut-on fermer les sites Seveso ?

Promotion du Made in France

Cette séquence gouvernementale consacrée à l'attractivité à démarré vendredi dernier dans la cour du palais présidentiel. Le Président de la République a donné le top départ d'une exposition à l'Elysée de 120 produits fabriqués sur le territoire français. "Derrière ces objets, il y a tout ce qu'on fait avec les ministres", s'est félicité le président de la République devant les fabricants sélectionnés dans toute la France, dont les produits ont envahi les salons d'apparat et les jardins du palais présidentiel. Selon des propos rapportés par l'AFP, Emmanuel Macron en a profité pour faire la promotion de ses réformes. "Tout ça s'appuie sur des réformes qui sont conduites depuis quelques années. Parce qu'on ne peut pas demander de fabriquer en France si derrière on n'a pas un coût du capital compétitif, un coût de l'emploi compétitif". "On me dit 'vous faites des réformes parfois pour les riches ? La belle affaire !", a-t-il ironisé.

> Lire aussi : Y a-t-il un tournant Macron après 20 ans de réformes sociales ?

Un plan pour les ETI

L'ancien ministre de l'Economie devrait continuer à promouvoir sa politique de l'offre ce mardi 21 janvier dans l'enceinte de l'Elysée. Plus de 500 entreprises françaises de taille intermédiaire (ETI) ont été invitées par la présidence de la République. Après plusieurs tables-rondes sur des thèmes tels que "Produire en France" ou "travailler en France", la secrétaire d'Etat, Agnès Pannier Runacher, doit présenter le Plan Nation ETI en présence de Philippe d'Ornano,président de Sisley et co-président du Meti et Frédéric Coirier, PDG de Poujoulat, également vice-président de l'organisation.

> Lire aussi : Les nouvelles régions, moteurs des entreprises de taille intermédiaire (ETI)