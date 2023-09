Croissance, inflation : la Banque de France assombrit ses prévisions pour 2024

Si la Banque de France prévoit un peu plus de croissance en 2023, elle a révisé à la baisse ses projections pour 2024, décrivant un scénario « sans rechute de la croissance, mais sans accélération de l'activité ». Sur le front de l'inflation, si cette dernière est bien loin des sommets atteints en 2022, elle sera plus élevée que prévu cette année et la suivante, en raison de la poussée de fièvre des prix de l'énergie et de la chute de la demande adressée à la France.