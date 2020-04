DIRECT. La France confinée au-delà du 15 avril

9h30 - La France est « au coeur de cette épidémie »

Quelques jours avant l'ouverture d'Emmanuel Macron prévue lundi, Sibeth Ndiaye est intervenue pour marteler un message, sur franceinfo :

« Il faut vraiment le dire avec beaucoup de force parce que même si le nombre d'entrées en réanimation se ralentit ce qui témoigne peut être d'un effet de freinage de la propagation de l'épidémie, nous sommes encore au coeur de cette épidémie »

9h00 - Le CAC 40 reprend espoir

La Bourse de Paris a débuté sur une note optimiste (+1,57%) jeudi, soutenue par la clôture de Wall Street à l'orée d'une séance où les réunions de l'Opep et de l'Eurogroupe occuperont le devant de la scène, avant le long week-end de Pâques.

La veille, le CAC 40 avait fini à l'équilibre (+0,10%).

8h55 - La Finlande a reçu 2 millions de masques inadaptés

Deux millions de masques achetés par la Finlande à la Chine pour se protéger du nouveau coronavirus ne sont pas adaptés à une utilisation à l'hôpital, a admis le gouvernement. Des responsables finlandais ont découvert que les masques ne respectaient pas les normes de protection requises pour être utilisés dans un environnement médical.

08h50 - « En se montrant solidaire, on sert en fait ses propres intérêts », insiste Christine Lagarde (BCE)

La présidente de la BCE Christine Lagarde appelle les Etats européens à "être côte à côte", dans une tribune publiée mercredi soir. Ces propos interviennent le jour même où une réunion marathon des Etats membres de l'UE pour trouver une réponse économique s'est achevée sur un échec.

Les Pays-Bas ont notamment refusé de céder aux demandes des pays du sud comme l'Italie. "Si tous les pays ne se relèvent pas, les autres en pâtiront. En se montrant solidaire, on sert en fait ses propres intérêts", met en garde Christine Lagarde.

"Il est vital que le volet budgétaire en réaction à cette crise soit suffisamment puissant dans l'ensemble de la zone euro. Les gouvernements doivent être côte à côte pour déployer ensemble des politiques optimales face à un choc commun dont nul n'est responsable", écrit-elle dans une tribune mise en ligne par Le Monde.

8h40 - Air France-KLM prévoit une capacité suspendue à 90% en avril et mai

Le nombre de passagers transportés par le groupe Air France-KLM s'est effondré de 56,6% en mars, par rapport à la même période il y a un an. Pour avril et mai 2020, le transporteur prévoit "que plus de 90% de la capacité prévue sera suspendue" en raison des restrictions de voyage imposées au niveau mondial et les deux compagnies du groupe "ont l'intention de continuer à desservir des paires de villes clés à partir de leurs hubs respectifs" d'Amsterdam-Schiphol et Paris-Charles-de-Gaulle, sous forme d'opérations réduites, selon un communiqué.

8h30 - Le Covid-19 a infecté 1,5 million de personnes, parmi lesquels 87.320 décès, dans 192 pays et territoires

8h00 - La France prend le chemin d'un nouveau mois de confinement

Le confinement des Français "va être prolongé" au-delà du 15 avril et Emmanuel Macron présentera lundi soir ses décisions pour la poursuite de la lutte contre l'épidémie, après avoir consulté tous azimuts, a annoncé l'Elysée à l'AFP.

D'ici lundi, le chef de l'Etat "consultera un grand nombre d'acteurs publics et privés, français, européens et internationaux, afin d'échanger avec eux sur les grands enjeux relatifs au Covid-19 et de préparer les décisions qui seront annoncées lundi aux Français", a précisé l'exécutif.

"C'est au vu de toutes ces discussions qu'il va préparer la stratégie qu'il présentera lundi, afin aussi d'expliquer aux Français pourquoi une sortie de confinement maintenant ne serait pas sage", a expliqué l'Elysée, en soulignant que les réponses de chaque pays pouvaient être concertées mais différentes, au regard de la situation locale.

Le coronavirus a déjà fait au moins 10.869 morts en France (+541 mercredi dans les hôpitaux) mais la hausse du nombre de patients en réanimation a fortement ralenti (+17 mercredi en solde net).

