Air France-KLM : Djebbari confime les négociations de prêts de six milliards d'euros

C'est bien six milliards d'euros environ de prêts bancaires dont a besoin le groupe Air France-KLM pour survivre. Cet ordre de grandeur dévoilé par Reuters la semaine dernière et confirmé à La Tribune par un connaisseur du dossier a été également confirmé officiellement ce mercredi sur LCI par le secrétaire d'Etat aux transports Jean-Baptiste Djebbari.

"C'est à peu près ces horizons financiers. C'est en discussion. Vous annoncez un volume qui n'est pas irréaliste, donc je peux le confirmer", a déclaré Jean-Baptiste Djebbari.

Soutien des deux Etats

Négociés avec des banques françaises et néerlandaises, ces prêts se répartissent à hauteur de 2 milliards d'euros environ pour KLM, et de 4 milliards d'euros pour Air France. Celui de la compagnie néerlandaise sera garanti par l'Etat néerlandais, celui d'Air France par l'Etat français. Pour rappel, la France et les Pays-Bas sont les deux principaux actionnaires d'Air France-KLM, à haueur de 14,3% et 14% respectivement.

"C'est en discussion évidemment avec les services de Bercy, l'agence des participations de l'Etat et nos homologues néerlandais", a ajouté Jean-Baptiste Djebbari.

