Six conseils pour gérer au mieux son télétravail en période de confinement

Avec les mesures de confinement prises par le gouvernement français pour endiguer la pandémie de coronavirus, le télétravail a connu un sursaut. Selon un sondage Odoxa paru le 18 mars dernier, un quart des Français (25%) a recours au télétravail, alors qu'ils n'étaient que 3% à le pratiquer au moins une fois par semaine en 2017, d'après la Dares (Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques).

Comment gérer au mieux cette situation qui s'avère nouvelle pour un certain nombre de salariés ? Jean Pralong, titulaire de la chaire Compétences, Employabilité et Décision RH de l'EM Normandie, a mené une étude pour analyser les comportements d'un groupe de 317 personnes ayant été en situation de télétravail complet pendant une durée d'au moins trois ans, entre 2009 et 2019. Les résultats, qui viennent d'être publiés, révèlent les compétences essentielles à développer, mais aussi les pièges à éviter, pour devenir un télétravailleur performant.

Promouvoir ses réalisations

« C'est sûrement la chose la plus importante », affirme, d'emblée, Jean Pralong. Le télétravailleur doit être en capacité de promouvoir ses réalisations, et éviter l'isolement. Et ce, d'autant plus dans une situation où les échanges informels, qui se tiennent d'ordinaire devant la machine à café ou lors de la pause cigarette, n'existent plus. Il est donc encore plus important de « donner à voir ce qu'on fait ».

Parler de sa vie privée ? Pourquoi pas

« Si on veut expliquer ce que l'on fait, et les contraintes dans lesquelles on les fait, on ne peut pas faire l'impasse de récits qui relèvent de la vie privée », affirme Jean Pralong. Pour cela, il est important de bien choisir son canal de communication : un courriel, qui revêt un caractère formel, sera potentiellement moins pertinent qu'un groupe de discussion WhatsApp, par exemple.

Comprendre les besoins d'autrui

Un télétravailleur performant est un télétravailleur qui sait faire preuve d'empathie. « Comme les échanges sont plus rares, il faut pouvoir saisir, à partir de quelques mots ou informations, dans quelle situation se trouve l'autre », explique le professeur. Plus encore dans une période comme celle-ci, où le « climat émotionnel collectif est angoissant ». « Passée la crise sanitaire, et son lot d'inquiétudes, il faudra faire face à une crise économique qui s'avère compliquée », développe Jean Pralong pour qui le moment exige, de la part des managers, d'être en capacité de « rassurer » les collaborateurs.

Connaître et comprendre l'organisation de son entreprise

Comprendre son organisation, c'est comprendre qui fait quoi. Mais aussi avoir une bonne connaissance de l'organigramme de son entreprise. « Très souvent, on demande au manager de demander. Or, en télétravail, le manager n'est pas toujours joignable », rappelle Jean Pralong. L'enjeu est donc d'identifier les bonnes personnes susceptibles de vous apporter une réponse directe, par rapport à un sujet particulier. « Cela permet, en plus, de multiplier les contacts avec des interlocuteurs variés », pointe le chercheur.

Éviter de devenir invisible

« Le télétravailleur le plus menacé est le héros discret, celui qui pense que faire son travail suffit. C'est faux, malheureusement », résume le spécialiste. « L'absence, rappelle-t-il dans son étude, laisse le champ libre à l'imaginaire. » Plane, alors, une forme d'incertitude, voire de méfiance. Le télétravailleur est-il à son poste ? Fait-il quelque chose d'utile à l'entreprise ? « Le télétravailleur, poursuit Jean Pralong dans son rapport, doit combler son absence avec des indices et des informations qui permettent aux autres salariés de se construire une image favorable de lui. » Il doit devenir le « storyteller » de sa vie de télétravailleur.

Limiter les prises de risque

« Le télétravail déteste l'innovation », explique Jean Pralong. Lorsque l'on travaille à distance, en effet, il faut « d'abord rassurer les autres sur ce que l'on fait, et respecter un fonctionnement routinier ». Car, « dès l'instant où l'on déroge aux process, on devient illisible », ce qui, avance le chercheur, peut être « anxiogène », vu de l'extérieur. Pour télétravailler bien, télétravaillez simple, donc.

ENCADRÉ

Après le confinement, quel avenir pour le télétravail en France ?

Alors que les mesures de confinement ont jeté une partie de la population active française dans le télétravail, peut-on envisager un ancrage de cette pratique, au sortir de la crise ? « Il faut être prudent », avance Jean Pralong, pour qui le télétravail peut être victime de « l'effet rutabaga ». « Ces légumes "ersatz" ont tellement été associés au rationnement et à l'occupation allemande qu'ils ont été rejetés par les consommateurs après la libération », explique-t-il dans son étude. Aussi, il est tout à fait possible que la période actuelle de télétravail soit associée, plus tard, au « mauvais souvenir du confinement », estime le chercheur.

